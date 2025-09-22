Младите не се страхуват да останат без работа, защо?

Близо 70% от българите се тревожат, че ще получат несправедливото възнаграждение, което няма да покрива нуждите на домакинствата им. Това сочи проучване на "Еворбарометър".

"За различните хора справедливото заплащане е различно. За мен справедливо означава, че получаваш това, за което си си свършил работата. Но тъй като в България се заплаща за час, а не за извършена работа, тук винаги идва проблемът какво взима колегата до мен и се сравняват помежду си, а не какво сме свършили. Важно е човекът да чувства, че със заплатата, която получава, да покрива нуждите си - може да си купи необходимите продукти, да отиде веднъж или два пъти в годината на почивка, да купи на детето си дрехи и учебници", каза HR експертът Пламен Василев в студиото на "България сутрин".

По думите му минималната работна заплата се "използва прекалено често" за плащане.

"Когато липсва прозрачност, човекът не може да планира напред във времето. От миналата до тази година цените скочиха много и от миналата година досега твоята заплата не е мръднала равностойно на продуктите, то ти вече си с по-ниска покупателна способност. А когато цените много бързо се вдигат, работодателят не може да смогне със заплатите на всички", допълни Василев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той поясни, че от другата година у нас влиза европейската директива за прозрачност на заплатите.

"Тя ще влезе първо в по-големите фирми. И в обявите трябва да има обявени заплати, и вътрешно може да попиташ каква е заплатата, която може да се достигне. Това ще създаде тревожност, защото в момента, в който се случи, всички ще отворят обявите за работа и ще започнат да си сравняват заплатите. Дълги години се говори дали заплатата е основният мотиватор, най-вероятно да, но тук е въпросът този мотиватор дали е краткосрочен, или е дългосрочен. Ние винаги искаме повече и повече. Освен заплатата, трябва да има и допълнителни неща като гъвкаво работно време", подчерта HR експертът.

Младите очакват много по-бързо да им се случват стъпките към повишаване на заплатите. За тях личното време е от огромно значение, те не се страхуват да останат без работа, защото знаят, че ще си намерят нова.