Киселова поведе празничното шествие във Велико Търново за Независимостта СНИМКИ

То премина по централната улица на старопрестолния град

22.09.2025 | 15:35 ч. Обновена: 22.09.2025 | 16:54 ч. 6

Снимка: Пресцентър Народно събрание

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поведе празничното шествие във Велико Търново по повод 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България. Честването е под патронажа на председателя на Народното събрание.

Шествието с участието на военния оркестър на Националния военен университет „Васил Левски“ и Духовия оркестър на общината тръгна от Архитектурно-музейния резерват „Царевец“. Участниците преминаха по централната улица на Велико Търново и поздравиха жителите и гостите на града, дошли да отбележат празника.

По-рано председателят на Народното събрание Наталия Киселова участва във церемонията по издигане на националния флаг на хълма Царевец. Тя произнесе слово и положи цветя на Пирамидата на Независимостта.

Как преминава празничният ден във Велико Търново вижте във видеото на телевизия Bulgaria ON AIR

Наталия Киселова Велико Търново Деня на независимостта празник празнично шествие Bulgaria ON AIR
