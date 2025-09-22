Киселова поведе празничното шествие във Велико Търново за Независимостта СНИМКИ

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поведе празничното шествие във Велико Търново по повод 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България. Честването е под патронажа на председателя на Народното събрание.
Шествието с участието на военния оркестър на Националния военен университет „Васил Левски“ и Духовия оркестър на общината тръгна от Архитектурно-музейния резерват „Царевец“. Участниците преминаха по централната улица на Велико Търново и поздравиха жителите и гостите на града, дошли да отбележат празника.
По-рано председателят на Народното събрание Наталия Киселова участва във церемонията по издигане на националния флаг на хълма Царевец. Тя произнесе слово и положи цветя на Пирамидата на Независимостта.
