Киселова поведе празничното шествие във Велико Търново за Независимостта СНИМКИ

Снимка: Пресцентър Народно събрание 1 / 12 / 12

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поведе празничното шествие във Велико Търново по повод 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България. Честването е под патронажа на председателя на Народното събрание.

Шествието с участието на военния оркестър на Националния военен университет „Васил Левски“ и Духовия оркестър на общината тръгна от Архитектурно-музейния резерват „Царевец“. Участниците преминаха по централната улица на Велико Търново и поздравиха жителите и гостите на града, дошли да отбележат празника.

По-рано председателят на Народното събрание Наталия Киселова участва във церемонията по издигане на националния флаг на хълма Царевец. Тя произнесе слово и положи цветя на Пирамидата на Независимостта.

Как преминава празничният ден във Велико Търново вижте във видеото на телевизия Bulgaria ON AIR