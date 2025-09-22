Жителите на "Дружба 2" излизат на нов протест срещу "Топлофикация"

Жителите на столичния квартал "Дружба 2" излизат на втори протест заради спешния ремонт на над 10 километра от топлопреносната мрежа, който е планиран да започне на 2 октомври и да завърши на 30 декември.

Недоволните жители ще блокират кръстовището на светофара на "Горубляне" в 16 часа.

Министърът на енергетиката отправи критики към "Топлофикация София" и определи като недопустим фактът, че в началото на отоплителния сезон започват дейности, засягащи над 120 сгради и десетки хиляди домакинства.

От "Топлофикация София" са уточнили пред министъра, че спирането на топлоподаването няма да бъде за целия период от 90 дни, а ще има прекъсване за 2–3 дни, докато се монтират спирателните арматури, след което подаването ще бъде възстановено. Ще се работи по карета от блокове.

Омбудсманът пренесе въпросът и до Народното събрание.