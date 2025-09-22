IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Жителите на "Дружба 2" излизат на нов протест срещу "Топлофикация"

Причината е плануваният ремонт, който ще започне на 2 октомври

22.09.2025 | 08:12 ч. Обновена: 22.09.2025 | 08:44 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Жителите на столичния квартал "Дружба 2" излизат на втори протест заради спешния ремонт на над 10 километра от топлопреносната мрежа, който е планиран да започне на 2 октомври и да завърши на 30 декември.

Недоволните жители ще блокират кръстовището на светофара на "Горубляне" в 16 часа.

Министърът на енергетиката отправи критики към "Топлофикация София" и определи като недопустим фактът, че в началото на отоплителния сезон започват дейности, засягащи над 120 сгради и десетки хиляди домакинства.

От "Топлофикация София" са уточнили пред министъра, че спирането на топлоподаването няма да бъде за целия период от 90 дни, а ще има прекъсване за 2–3 дни, докато се монтират спирателните арматури, след което подаването ще бъде възстановено. Ще се работи по карета от блокове. 

Омбудсманът пренесе въпросът и до Народното събрание.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

дружба ремонт топлофикация
