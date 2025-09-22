IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Диан Иванов: Не съм уличил Благомир Коцев в престъпление

Показанията ми пред КПК са дадени под натиск, напомни той

22.09.2025 | 13:50 ч. Обновена: 22.09.2025 | 15:20 ч. 16
Диан Иванов: Не съм уличил Благомир Коцев в престъпление

Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов, който оттегли показанията си като основен свидетел в процеса срещу Коцев, излезе с ново изявление днес, подписано като официално уточнение. 

"Вече заявих, че показанията ми пред КПК, са дадени под натиск и заплахи. Подчертавам ясно: В тях не съм уличил кмета на Община Варна Благомир Коцев в извършване на престъпление. Всеки опит думите ми да се представят като обвинение е манипулация", гласи публикацията на Диан Иванов с днешна дата. 

Иванов оттегли показанията си срещу кмета Коцев в средата на месец юли. Кметът на Варна и двама общински съветници бяха арестувани късно вечерта на 8 юли при проверка на антикорупционната комисия. От тогава Благомир Коцев е в ареста. Обвиненията срещу него са в корупционни престъпления.

По мярката му за неотклонение бяха направени два отвода. В петък, 19 септември, съдия Георги Ушев от Софийски апелативен съд (САС) си направи отвод в качеството си на трети член на съдебния състав, определен да разглежда делото. Преди това отвод си направи съставът на Софийския апелативен съд с председател Александър Желязков и членове Атанаска Китипова и Десислава Любомирова. 

Мотивите на магистратите са свързани с "обществения отзвук по делото, концентриран изключително върху съдиите, разглеждащи мерките за неотклонение".

