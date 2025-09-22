"Топлофикация София" иска по-висока цена на парното, няма пари за компенсации в "Дружба 2"

Жителите на "Дружба 2" няма да получат компенсации за спирането на топлата вода и парното заради предвидения ремонт до 30 декември.

"Топлофикация София" не разполага със средства, за да компенсира жителите", заяви пред БНТ изпълнителният директор на дружеството Петър Петров. По думите му, софиянци ще остават без топлоподаване в района максимум за 15 дни, като първоначално ще бъде спряно топлоподаването на 2 октомври за три дни.

"Ние сме разделили целият район на пет зони. Тези пет зони имат между четири и шест карета, което означава, че можем реално за срок от шест по 15 дни да изпълним в оптимален срок целият ремонт. Ще направим максималното този срок да бъде съкратен", обясни шефът на дружеството.

Той обаче не гарантира, че всички жители на квартала ще имат отопление по Коледа и Нова година.

Петров призна, че "Топлофикация София" е в много тежко финансово състояние. Дължимата сума на "Булгаргаз" за природен газ е достигнала 2,1 млрд. лева.

"Реалната доставка за неплатени количества към "Булгаргаз" е 930 млн. лева от 2011 г., а непризнатите разходи от страна на регулатора от 2011 г. до момента са 1,430 млрд. лева. Осъзнавате големият дефицит, с който дружеството трябва да оперира", каза Петров.

Той допълни, че цената на парното в София е ниска и е трябвало да бъде значително по-висока, за да може дружеството да извършва спокойно ремонтите си.

"Реалната цена на топлинната енергия към настоящия момент би следвало да бъде по-висока. Ние сме заявили 30% увеличение, утвърдено ни е 5,6%", каза Петров.

По думите му, дружеството е разбрало за проблема в "Дружба" след края на отоплителния сезон, въпреки че до този момент е имало подадени 935 жалби от 97 сгради за проблеми.