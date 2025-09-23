"Пипнете трева": Поколението Z не излиза навън, но защо това е опасно?

„Докосни трева“. Това е израз, който, донякъде иронично, се е родил от интернет културата и се е разпространил чрез форуми като Reddit и Twitter. Изпращан на хора, когато изглеждат твърде енергично развълнувани от онлайн проблеми и дебати, той е покана да се откажат – да спрат приложенията, да излязат навън, да общуват с природата и да си спомнят кое е наистина важно. Не някакъв глупав, изпълнен с омраза спор с непознат в Арканзас, а с реалния свят.

Въпреки че често се предизвиква с леко завъртане на очи – съвременният мемифициран еквивалент на снизходителното „успокой се, скъпи“ на Майкъл Уинър в онези дразнещи реклами на застраховки от 2000-те – съветът зад това унижение се оказва изключително актуален за днешните млади хора. Защото поколение Z, според ново проучване, не излиза навън.

Неотдавнашно проучване на 2000 британски възрастни от Super, Natural British Columbia, официалния туристически орган на канадската провинция, установи, че две трети от поколение Z (67%) казват, че не излизат навън с дни. Повече от половината (57%) от милениалите са казали същото. Всъщност само една четвърт от анкетираните във всички възрасти са заявили, че са полагали съзнателни усилия да напускат уютната безопасност на закрито поне веднъж на ден.

Поколение Алфа в момента изглежда е на същата изолирана траектория: около 43% от родителите казват, че децата им прекарват по-малко време навън, отколкото те на тяхната възраст. Отделно проучване, проведено от Outdoor Toys, установи, че една трета от децата в Обединеното кралство не играят навън ежедневно, докато доклад от 2024 г. на Комисията за игри „Възпитание на нацията“ подробно описва как времето, което британските деца прекарват навън, е намаляло с приблизително 50% за едно поколение.

Има и много очевидна отрицателна страна на всичко това. Безброй проучвания многократно са доказвали, че хората, които са по-свързани с природата, обикновено са по-щастливи и е по-вероятно да съобщават, че чувстват, че животът им е смислен. Изследователи от психиатрични отделения са установили, че престоят сред природата намалява чувството за изолация, насърчава спокойствието и повдига настроението, като същевременно има осезаеми когнитивни ползи, като подобряване на продължителността на вниманието, концентрацията и паметта. Това дори е свързано с по-позитивен образ на тялото. И не е задължително да е така за... дълго: изследванията показват, че прекарването само на 15 минути сред природата подобрява благосъстоянието. Но има и други, по-коварни, вредни последици от това да се затваряш на закрито.

Лесно е, макар и смразяващо, да се види как се е случила тази промяна през последното десетилетие. Възходът на доминирането на екраните, които са оформили всеки аспект от съвременния живот, е по-бърз, отколкото много от нас могат да осъзнаят. През 2013 г. средностатистическият възрастен във Великобритания е прекарвал общо един час и 36 минути на ден, използвайки телефона, лаптопа или компютъра си за развлечение, според годишния доклад на Ofcom. Превъртайки напред към 2024 г., този брой е скочил до четири часа и 20 минути. Но е значително по-високо за младите хора – поколението Z е прекарвало средно около шест часа пред екрана на ден. Близо половината (48%) от 16- до 24-годишните също така казват, че прекарват „твърде дълго“ в социалните медии, в сравнение с едва 8% от тези на 65 и повече години. В доклад от 2024 г. на изследователския център Pew, 62% от американските възрастни на възраст между 18 и 29 години казват, че са „постоянно“ онлайн.

Не става въпрос само за това, че приложенията са завладели времето ни; става въпрос за това, че навлизането на всички дигитални неща ни е позволило да живеем напълно функционално съществуване, без никога да напускаме дома, продавано под прикритието на „удобство“. Каквото и да е вашето желание, има приложение за това. Чувствате се гладни или жадни? Uber Eats ви предлага храна за вкъщи или ви доставя хранителни стоки директно до вратата. Чувствате се самотни? Изживейте ерзац връзка чрез социалните медии или се насладете на романтична среща (без никакъв багаж или уязвимост) с няколко плъзгания в приложение за запознанства. Чувствате се отегчени? Просто си изберете - буквално милионите филми, телевизионни сериали или видеоклипове в YouTube на една ръка разстояние, докато, разбира се, едновременно с това превъртате други приложения на вашия смартфон. Нуждаете се от нов сешоар? Електрическо одеяло от изкуствена кожа? Легло във формата на ракета? Ако можете да го мечтаете, можете да го поръчате – и всичко това с едно щракване на бутон, заедно с доставка от Amazon на следващия ден.

Всъщност е трудно да се сетим за една-единствена задача, която човек не би могъл да изпълни или възложи онлайн – една-единствена задача, която би изисквала да стъпи навън – особено след нарастването на работата от вкъщи в много индустрии. Но има висока цена, която трябва да се плати за цялото това така наречено „удобство“: изолация. Социалните умения са като мускул – използвайте го или го загубите. Не е чудно, че феноменът на погледа на поколение Z съществува – обозначаващ, когато е отправен празен поглед в ситуации, в които се очаква словесен отговор – и че вдигането на телефона се е превърнало в нещо като екстремен спорт за хората под тридесет години. И не е случайно, че младите хора са по-самотни от всякога. Близо половината от поколение Z казаха, че „често“ се чувстват самотни в скорошно проучване на Oxfam. Процентът на депресия и тревожност сред тези на възраст между 18 и 24 години едновременно се е увеличил през последните две десетилетия.

Колкото по-малко време прекарваме в реалния свят, взаимодействайки с истински хора, толкова повече светогледът ни се оформя и стеснява от онлайн културата

И в епоха, в която вниманието е истинска валута, тази култура е финансово стимулирана да става все по-поляризирана – като се гарантира, че хората ще консумират пасивно или активно, като им се предлага съдържание, което ни държи закачени, независимо дали като ни се подмазват в изолирани ехо камери, умишлено натискат идеологическите ни бутони с алгоритмично пригодена стръв за ярост или ни примамват с безобидни тропи, преди да ни насочат по все по-екстремистки пътища. Има причина да наблюдаваме тревожен ръст на приемането на конспиративни теории и радикализирането на обикновените хора във форуми като QAnon. Има причина мъжете и жените от поколение Z да са по-разделени от всяко друго поколение по ключови въпроси, свързани с феминизма, половите роли и правата на жените. Има причина настоящата ни епоха да бъде наречена „ерата на яростта“.

Когато не сме свързани с истински хора и истински неща – когато не „докосваме трева“, поради липса на по-добър израз – губим ключово чувство за перспектива. Създава се вакуум. И е твърде лесно за злобата, тревожността и страхът да се промъкнат, за да запълнят празнината.