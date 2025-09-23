420 сънародници са подали заявление за връщане в България

Проектът на социалното министерство “Избирам България” стартира и само за 24 часа са постъпили 420 заявления от българи, които искат да се върнат у нас.

“Трябва заедно да възстановим България и да се справим с демографската криза”, каза Борислав Гуцанов пред българската общност в Ню Йорк.

Министърът на труда и социалната политика запозна сънародниците ни в САЩ с начина за подаване на заявленията, което става онлайн през сайта на Агенцията по заетостта. Иициативата е насочена към работещите ни навън сънародници. Те ще бъдат подпомагани, само ако работят поне шест месеца у нас.

Одобрените за участие ще могат да получат съдействие в няколко насоки: помощ за преместване на покъщнината до 10 000 лева, информиране относно пазара на труда и съдействие от Агенцията по заетостта за започване на работа, финансова подкрепа за квартира. Предвидени са и обучения по български език за членовете на семействата, които не го владеят.

Половин година след завръщането ще може да се кандидатства за 30% от шест средни работни заплати за сектора, в който човекът работи, а след 12-ия месец – 50% от шест средни работни заплати.