Новини

420 сънародници са подали заявление за връщане в България

Гуцанов представи “Избирам България” пред сънародниците ни в Ню Йорк

23.09.2025 | 09:38 ч. Обновена: 23.09.2025 | 10:23 ч. 34
БГНЕС

БГНЕС

Проектът на социалното министерство “Избирам България” стартира и само за 24 часа са постъпили 420 заявления от българи, които искат да се върнат у нас.

“Трябва заедно да възстановим България и да се справим с демографската криза”, каза Борислав Гуцанов пред българската общност в Ню Йорк.

Министърът на труда и социалната политика запозна сънародниците ни в САЩ с начина за подаване на заявленията, което става онлайн през сайта на Агенцията по заетостта.  Иициативата е насочена към работещите ни навън сънародници. Те ще бъдат подпомагани, само ако работят поне шест месеца у нас.

Одобрените за участие ще могат да получат съдействие в няколко насоки: помощ за преместване на покъщнината до 10 000 лева, информиране относно пазара на труда и съдействие от Агенцията по заетостта за започване на работа, финансова подкрепа за квартира. Предвидени са и обучения по български език за членовете на семействата, които не го владеят. 

Половин година след завръщането ще може да се кандидатства за 30% от шест средни работни заплати за сектора, в който човекът работи, а след 12-ия месец – 50% от шест средни работни заплати.

