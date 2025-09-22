Гърция разполага постоянно полицейско присъствие в ромските квартали

До месец и половина в ромските квартали в Гърция ще бъдат постоянно разположени обучени полицаи, съобщи министърът на защитата на гражданите Михалис Хрисохоидис, цитиран от телевизия Скай.

По думите му униформените ще са "боеспособни" и ще са на подчинение на т.нар. "гръцко ФБР", т.е. Дирекцията за борба с организираната престъпност.

Пред телевизията той заяви, че полицаите ще имат постоянно работно място в кварталите, за които отговарят.

"До месец и половина от сега ще започне прилагането на решението. Полицаите ще присъстват ежедневно, ще патрулират в кварталите, така че всички да разберат, че никъде няма възможност за избягване на закона. На абсолютно неразбираемата търпимост, която съществува от десетилетия, трябва да бъде сложен край", каза Хрисохоидис.

Той обясни, че най-голям проблем с престъпността се наблюдава в столичната област Атика, но там се регистрира спад на престъпните деяния. Министърът разграничи две равнища в проблема с престъпността: организираната, на която е нанесен силен удар чрез дейността на „гръцкото ФБР" (1400 задържания и 500 предварителни ареста за 6 месеца), и дребната престъпност, която засяга жилищните райони с особено голям проблем в ромските квартали.

"Наред с наркотиците сме изправени пред кражби и грабежи – и това явление отбелязва спад", каза гръцкият министър, цитиран от БТА.