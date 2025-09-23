IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кметът Терзиев: Пеевски да стои далеч от “Топлофикация”

Всички помним Лафка, Булгартабак и КТБ, добави Васил Терзиев

23.09.2025 | 09:45 ч. Обновена: 23.09.2025 | 10:23 ч. 19
БГНЕС

БГНЕС

“Интересно кога санкционираният за корупция по Магнитски г-н Пеевски успя да “оправи държавата с главно Д“, че вече започна да “оправя“ и проблемите на “Топлофикация София“?”, попита кметът Васил Терзиев след като рано тази сутрин лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски подаде сигнал до прокуратурата за действията на “Топлофикация София” за ремонта на топлопреносната мрежа в столичния квартал “Дружба 2”.

"Истината е, че точно такива демагози са в основата на кризите – и в държавата, и в дружествата. Те винаги са “далеч от хората“, но близо до ресурсите", на мнение е  Терзиев.

В пост в социалната мрежа Терзиев припомни, че “Топлофикация“ е била в изключително тежко финансово и техническо състояние много преди той да стане кмет. 

“И до днес дружеството се управлява от ГЕРБ, БСП и ИТН – не от мен или моя екип. Натрупаните дългове и зависимостта от “Булгаргаз“ са резултат от години безхаберие и умишлено бездействие. Затова настоявам за концесия – за да не може повече фирмата да бъде доена от “обръчи от фирми“ и сметката за чуждото забогатяване да се плаща от софиянци”, добави Терзиев.

"А що се отнася до “съветите“ на г-н Пеевски", кметът отвръща: "по-добре да стои много далеч. Всички помним съдбата на Лафка, Булгартабак, КТБ и още куп предприятия, до които се докосна символа на разрухата “феноменът Пеевски“.

Свързани статии

Кметът на София разчита прокуратурата да направи детайлно разследване на управлението на “Топлофикация“ през последните 15 години – защото хората на София заслужават истината, а виновните – отговорност.

“Софиянци имат нужда от прозрачност, стабилност и модерна енергийна услуга – не от нови схеми и празни приказки", се казва още в съобщението на Терзиев.

Тагове:

Васил Терзиев Топлофикация Пеевски София
