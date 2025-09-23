Кметът Терзиев: Пеевски да стои далеч от “Топлофикация”

“Интересно кога санкционираният за корупция по Магнитски г-н Пеевски успя да “оправи държавата с главно Д“, че вече започна да “оправя“ и проблемите на “Топлофикация София“?”, попита кметът Васил Терзиев след като рано тази сутрин лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски подаде сигнал до прокуратурата за действията на “Топлофикация София” за ремонта на топлопреносната мрежа в столичния квартал “Дружба 2”.

"Истината е, че точно такива демагози са в основата на кризите – и в държавата, и в дружествата. Те винаги са “далеч от хората“, но близо до ресурсите", на мнение е Терзиев.

В пост в социалната мрежа Терзиев припомни, че “Топлофикация“ е била в изключително тежко финансово и техническо състояние много преди той да стане кмет.

“И до днес дружеството се управлява от ГЕРБ, БСП и ИТН – не от мен или моя екип. Натрупаните дългове и зависимостта от “Булгаргаз“ са резултат от години безхаберие и умишлено бездействие. Затова настоявам за концесия – за да не може повече фирмата да бъде доена от “обръчи от фирми“ и сметката за чуждото забогатяване да се плаща от софиянци”, добави Терзиев.

"А що се отнася до “съветите“ на г-н Пеевски", кметът отвръща: "по-добре да стои много далеч. Всички помним съдбата на Лафка, Булгартабак, КТБ и още куп предприятия, до които се докосна символа на разрухата “феноменът Пеевски“.

Кметът на София разчита прокуратурата да направи детайлно разследване на управлението на “Топлофикация“ през последните 15 години – защото хората на София заслужават истината, а виновните – отговорност.

“Софиянци имат нужда от прозрачност, стабилност и модерна енергийна услуга – не от нови схеми и празни приказки", се казва още в съобщението на Терзиев.