Майка от "Дружба": Как без парно и топла вода да гледаме деца зимата?

Жителите на столичния квартал "Дружба" 2 блокираха входа на София при "Цариградско шосе" в неделя следобед.

Те отново излязоха на протест заради ремонта на топлопреносната мрежа, който ще ги остави без парно и топла вода до 30 декември.

Недоволните жители блокираха кръстовището на светофара на "Горубляне" и седнаха на столове. Полицията затвори за движение булеварда.

От "Топлофикация София" обясниха, че спирането за целия квартал ще е за около три дни, а след това ще се спира в различни части на квартала за 10-15 дни. Това обаче не удовлетворява жителите и затова протестите им продължават.

"Недопустимо е да останем през зимния сезон без топла вода и парно. Аз съм с малко дете на годинка и половина. Не мога да си представя това дете как трябва да го къпя, да го преобличам, да му пера дрешките цяла зима, при положение, че оставаме без топла вода", каза Кристина Димитрова от "Дружба" 2.

"Живея от 10 години в "Дружба" и не помня такова нещо през отоплителен сезон", сподели Десислава Бацанова, която също е жител на района.

"Миналото лято къде бяха? Това лято къде бяха? Дойде есента и решиха, че е наложително", коментира друг жител.

Какво още казаха жителите на "Дружба" вижте в репортажа на телевизия Bulgaria ON AIR