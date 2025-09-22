IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 76

Майка от "Дружба": Как без парно и топла вода да гледаме деца зимата?

Протест затвори "Цариградско шосе" в неделя следобед

22.09.2025 | 21:36 ч. Обновена: 22.09.2025 | 23:04 ч. 33
Майка от "Дружба": Как без парно и топла вода да гледаме деца зимата?

Жителите на столичния квартал "Дружба" 2 блокираха входа на София при "Цариградско шосе" в неделя следобед.

Те отново излязоха на протест заради ремонта на топлопреносната мрежа, който ще ги остави без парно и топла вода до 30 декември. 
Недоволните жители блокираха кръстовището на светофара на "Горубляне" и седнаха на столове. Полицията затвори за движение булеварда.

От "Топлофикация София" обясниха, че спирането за целия квартал ще е за около три дни, а след това ще се спира в различни части на квартала за 10-15 дни. Това обаче не удовлетворява жителите и затова протестите им продължават.

"Недопустимо е да останем през зимния сезон без топла вода и парно. Аз съм с малко дете на годинка и половина. Не мога да си представя това дете как трябва да го къпя, да го преобличам, да му пера дрешките цяла зима, при положение, че оставаме без топла вода", каза Кристина Димитрова от "Дружба" 2.

Свързани статии

"Живея от 10 години в "Дружба" и не помня такова нещо през отоплителен сезон", сподели Десислава Бацанова, която също е жител на района.

"Миналото лято къде бяха? Това лято къде бяха? Дойде есента и решиха, че е наложително", коментира друг жител.

Какво още казаха жителите на "Дружба" вижте в репортажа на телевизия Bulgaria ON AIR

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Bulgaria ON AIR без парно Дружба 2 протест
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem