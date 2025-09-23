Нови пожари възникнаха в землището на село Ясен

Два пожарни екипа са на терен за ликвидиране на нововъзникнали пожари в землището на село Ясен, съобщи за БТА регионалният говорител на Областната дирекция на МВР в Плевен Мариана Цветкова.

Тя уточни, че пожарът от събота, който се прехвърли върху утайници на бившата рафинерия „Плама“, е загасен. На места днес има самозапалване в отделни участъци в землището на село Ясен и заради това се изпращат два екипа огнеборци за дежурство.

Кметът на село Ясен Мариана Иванова добавя, че жителите се оплакват от задимяване вече трето денонощие. “Димът идва от блатата край селото в посока Дисевица. Като мъгла е – гъст тежък дим, не се диша навън, спим на затворени прозорци”, добавя кметът.

Областният управител Мартин Мачев потвърди, че се изпратени пожарни екипи и се държи връзка с институциите. Той обясни, че заради ниското атмосферно налягане е трудно димът да се разнесе.

Мобилната автоматична станция на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен се намира в село Ясен и по-късно през деня се очакват данни за качеството на въздуха.