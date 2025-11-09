IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Демократичната общност ще се споразумее за единна кандидатура за президент преди Коледа

ДСБ вече работи по подготовката за предстоящите президентски избори

09.11.2025 | 17:27 ч. 29
Снимка: БГНЕС

Преди Коледа предстои да подпишем споразумение за единна кандидатура на демократичната общност за предстоящите догодина президентски избори. Това каза пред журналисти в Сливен председателят на "Демократи за силна България" Атанас Атанасов. В събота и неделя градът беше домакин на заседание на Изпълнителния съвет на партията.

Ген. Атанасов потвърди, че ДСБ вече работи по подготовката за предстоящите президентски избори, които според него ще бъдат следващите редовни избори в страната.

"Още през лятото започнахме разговори за обединение на демократичната общност около единна кандидатура. Надяваме се преди Коледа да подпишем споразумение с партньорите от коалицията и гражданския "Форум за демократично действие", съобщи Атанасов. По думите му, България има нужда от категоричен демократ, ориентиран към Запада, с авторитет и политически опит. "Не търсим чисто партиен кандидат, а личност с широк обществен профил, която да обедини демократичната общност", уточни лидерът на ДСБ.

