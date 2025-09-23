Икономисти: Повишаване на данъците би било пагубно за България

През последните години данъчната политика е сред основните теми в българската икономика. С нарастването на държавния дълг все по-актуален става въпросът за повишаване на данъците.

Според доклад на МВФ страната рискува да не изпълни критерия на ЕС за бюджетен дефицит под 3%, което налага мерки за овладяване на публичните финанси. Затова Bloomberg TV Bulgaria попита водещи експерти: Неизбежно ли е повишаването на данъци в България?

Кирил Бошов, АИКБ:

Неизбежни са само данъците, но увеличаването им в България не е необходимо. Приходите от ДДС и корпоративния данък са стабилни и нарастващи. Например, близо 10% от бюджетните приходи идват от корпоративния данък – едно от най-високите нива в Европа. Това показва, че данъчната система е добре балансирана и подпомага икономиката. Проблемът не е в приходите, а в разходите.

През последните години наблюдаваме значително раздуване на бюджетните разходи, особено за заплати и социални плащания, без съответен икономически растеж. За да се избегне увеличаване на данъците, е необходимо от 2026 г. нататък да се въведе по-стриктна бюджетна дисциплина и да се ограничи експанзията на разходите.

България вече има стабилна данъчна система – 10% корпоративен и подоходен данък, въведени преди 25 години. Промяната им би изпратила изключително негативен сигнал към инвеститорите и би подкопала доверието в икономическата среда.

Добромир Иванов, изпълнителен директор на BESCO:

Темата за повишаването на данъците в България се обсъжда от години заради натиск от международни институции, но в основата си нашата данъчна система е конкурентна и привлича инвеститори. Ниските данъци носят ползи за икономиката и за предприемачите. Проблемът е, че държавата увеличава публичните разходи и натрупва дефицит, който води до дългове.

В един момент това може да бъде компенсирано единствено чрез по-високи данъци и осигуровки. Така държавата ще управлява повече от нашите пари, вместо хората сами да решават как да ги използват.

Васил Караиванов, макроикономист и преподавател в СУ:

Не смятам, че е необходимо повишаване на данъците. В момента икономиката расте с темпове, които осигуряват достатъчно данъчни постъпления за покриване на планирания дефицит от 3% за тази година.

Според четиригодишната бюджетна прогноза няма да има увеличение на данъчните ставки, предвижда се единствено леко повишение на осигуровките с 1%. Запазването на данъците и ограничаването на ръста на разходите през 2026 и 2027 г. би трябвало да стабилизира публичните финанси и да предотврати натиск върху бюджета, дефицита и държавния дълг.

Михаил Димитров, финансов анализатор в ПФБК:

След 2021 година всеки бюджет е по-щедър от предходния, което не е устойчиво. Правителствата се опитват да удовлетворят различни социални групи, като пенсионери и държавни служители, чрез увеличаване на плащанията към тях.

Ако тази тенденция продължи, вероятно ще се стигне до повишаване на данъците, което би било пагубно за България, тъй като данъчната ни система е едно от основните конкурентни предимства.

По-устойчив подход би бил строг контрол на разходите, фискални реформи и потенциално увеличаване на приватизацията чрез дялове от държавни предприятия.

Щерьо Ножаров, икономист и преподавател в УНСС:

Повишаването на данъците в България не е неизбежно. Международният валутен фонд и други институции препоръчват по-скоро оптимизация на фискалната политика – както в приходната, така и в разходната част. Единствено имотните данъци у нас са на изключително ниско ниво – 0,3% от БВП при средно 1,9% за ЕС. Там може да има основание за корекция.

По отношение на подоходния и корпоративния данък обаче повишенията биха били вредни – ще засилят сивата икономика и ще отблъснат инвеститори. По-важното е реформа в разходната част и по-ефективно бюджетиране.

Разговорът за данъците ще продължи и през следващите години. Всичко зависи от развитието на икономиката и какви ще са реалните държавни приходи.

Гледайте целите коментари във видеото на Bloomberg TV Bulgaria