Общо 128 пожара са потушени в страната през последното денонощие

Общо 128 пожара са потушени на територията на страната през последното денонощие. При инцидентите няма пострадали, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).

Пожарникарите са реагирали на 160 сигнала за произшествия. Информацията е актуална към 6:00 часа.

С преки материални щети са възникнали 22 пожара, без нанесени материални щети са 106 пожара. Извършени са 26 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са шест.