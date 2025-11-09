Стреляха по двама румънци в Истанбул

Двама румънци, намиращи се на посещение в Истанбул, са били леко ранени при нападение с пистолет на площад "Таксим" през изминалата нощ, съобщи румънският външен министър Оана Цою, цитирана от Аджерпрес.

"Тази нощ на площад "Таксим" в Истанбул при въоръжено нападение с пистолет бяха ранени двама румънски граждани, намиращи се на посещение в Турция. Двамата румънски граждани са получили медицинска помощ и са извън всякаква опасност, били са ранени леко", съобщи Оана Цою на страницата си във Фейсбук.

Тя добави, че Генералното консулство на Румъния в Истанбул е било уведомено за случая от спешно обаждане на румънска гражданка, която ги е придружавала. Тя не е пострадала при инцидента.

Румънците са били част от група, която участвала в културно събитие в Истанбул, уточни министърът.