Йотова: Прави се опит да се отнемат част от правомощията на президента

Откакто се заговори за държава с "главно Д", нараснаха конфликтите

24.09.2025 | 12:24 ч. 66
БГНЕС

БГНЕС

"Промените в законите за специалните служби, с които мнозинството в парламента се опитва да отнеме правомощия на държавния глава, са кампания срещу президентската институция", на мнение е вицепрезидентът Илияна Йотова.

"Аз чакам все още солидните и сериозни аргументи защо това се прави. Още повече, че в недалечното минало такъв опит беше направен и след това, както знаете, нещата се върнаха отначало. Цялата тази кампания аз я наричам кампания, е срещу президентската институция, срещу президента Радев", каза Йотова.

Според вицепрезидента управляващите имат страхове от нарастващото влияние на президента и покачващия му се рейтинг.

Йотова добави, че мнозинството е нестабилно. "Откакто Пеевски заговори за държавата с "главно Д", нараснаха противоречията и конфликтите в управлението", добави вицепрезидентът.

Водната криза

По темата с водната криза Йотова сподели очакванията си от новосъздадения борд по водите, който се събира на първото си заседание по обед.

"Доколкото аз имам информация, не сме канени в този формат, но не виждам и защо да бъдем канени. Единственото ми пожелание към този борд с участието на всички тези участници, да не бъде правопропорционално на безводието", добави вицепрезидентът.

