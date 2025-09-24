Внимание, шофьори: по ул. "Петър Попов" тече реконструкция на пътя

Продължава обновяването на пътната инфраструктура във варненската курортна зона "Ален мак". Стартира поредният етап от работите на ул. "Петър Попов" – една от ключовите артерии между центъра на града, трасето Е87 и туристическите локации на север, като Златни пясъци.

По време на строителните работи част от ул. „Петър Попов“ е временно затворена за автомобили; водачите се приканват предварително да изберат алтернативен маршрут или да използват обход по ул. „Саша Попов“, обозначен с указателни табели на място.

Общинската администрация отделя специално внимание на ремонта на подземните комуникации, включително магистралния водопровод. От своя страна бизнесът в район „Ален мак“ най-добре оценява новата пътна настилка: тя ще осигури удобен и безопасен достъп до крайбрежието, ще повиши комфорта на ежедневната мобилност за жителите и гостите на града, както и атрактивността на активите.

„За един курортен град транспортната достъпност е критично важен фактор за комфорта на жителите и гостите, както и за устойчивостта на туристическия сезон. Затова благодарим на Община Варна за тази инициатива и се гордеем със съвместната работа за повишаване качеството на градския живот. Молим водачите за разбиране към временните неудобства, те определено си заслужават“, отбеляза Олег Невзоров, основател на международната строителна корпорация KУБ, която реализира в район „Ален мак“ редица свои флагмански проекти в недвижимите имоти.

Реконструкцията се финансира от държавния бюджет и се изпълнява от местни изпълнители при съгласуване с всички заинтересовани общински служби.