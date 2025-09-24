IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 52

Внимание, шофьори: по ул. "Петър Попов" тече реконструкция на пътя

24.09.2025 | 13:15 ч.
Внимание, шофьори: по ул. "Петър Попов" тече реконструкция на пътя

Продължава обновяването на пътната инфраструктура във варненската курортна зона "Ален мак". Стартира поредният етап от работите на ул. "Петър Попов" – една от ключовите артерии между центъра на града, трасето Е87 и туристическите локации на север, като Златни пясъци. 

КУБ

По време на строителните работи част от ул. „Петър Попов“ е временно затворена за автомобили; водачите се приканват предварително да изберат алтернативен маршрут или да използват обход по ул. „Саша Попов“, обозначен с указателни табели на място.

КУБ

Общинската администрация отделя специално внимание на ремонта на подземните комуникации, включително магистралния водопровод. От своя страна бизнесът в район „Ален мак“ най-добре оценява новата пътна настилка: тя ще осигури удобен и безопасен достъп до крайбрежието, ще повиши комфорта на ежедневната мобилност за жителите и гостите на града, както и атрактивността на активите.

КУБ

„За един курортен град транспортната достъпност е критично важен фактор за комфорта на жителите и гостите, както и за устойчивостта на туристическия сезон. Затова благодарим на Община Варна за тази инициатива и се гордеем със съвместната работа за повишаване качеството на градския живот. Молим водачите за разбиране към временните неудобства, те определено си заслужават“, отбеляза Олег Невзоров, основател на международната строителна корпорация KУБ, която реализира в район „Ален мак“ редица свои флагмански проекти в недвижимите имоти.

КУБ

Реконструкцията се финансира от държавния бюджет и се изпълнява от местни изпълнители при съгласуване с всички заинтересовани общински служби.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem