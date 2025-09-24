Блок в столичния "Хаджи Димитър" се разцепи на две, евакуираха семейства

Блок в столичния квартал “Хаджи Димитър” буквално се разцепи на две и се руши. Първите пукнатини се появяват преди две години. Днес те вече са станали на дупки, на места има и паднала изолация.

Хората, които живеят в бл. 2, вх."А" и "Б", твърдят, че апартаментите им се рушат заради строителството на метрото в района. Предписана е спешна евакуация.

Цветелина и семейството ѝ трябва да се изнесат от жилището си до 5 ноември. Майката споделя, че семейството е принудено да си търси квартира. "Не се знае кога ще укрепят блока", споделя жената пред Bulgaria ON AIR.

Сигнал в Направление "Архитектура и градоустройство" към Столичната община е получен още през октомври 2023 година.

Според столичния "Метрополитен" пропукванията нямат общо с изграждането на метрото в района. В изготвен доклад от специалистите на Университета по архитектура, строителство и геодезия същите алармират, че в сградата са констатирани пукнатини с недопустим характер, дефекти от аварийно състояние, както и възможност за прекъсване на ВиК и ел. инсталациите вследствие възникналите деформации.

Каква е позицията на "Метрополитен”?

Дружеството е възложило геотехническа експертиза за конкретната сграда през януари 2024 година.

Предвид извършените геоложки обследвания и анализ на конструкцията на сградата, както и голямото отстояние от изграждащия се тогава тунел на метрото – 95 м., заключението е: при строително-монтажните работи по време на изпълнението на метротунела не са нарушени нормите и правилата, които засягат околното пространство; сляганията в зоната на влияние на този участък са в рамките на допустимото, като са минимални и получавани при всяко подземно строителство както в България, така и в чужбина.

