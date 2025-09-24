IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бащата на Любомир, който Украйна освободи: Той е на сигурно място

Полагат се грижи за здравето му, обяви той

24.09.2025 | 16:42 ч. 25
"Всичко е наред. Той е на сигурно място. Обществото трябва да е спокойно. Полагат се грижи за здравето му". Това заяви пред БНР бащата на 28-годишния Любомир Киров, който беше мобилизиран в Украйна.

Снощи обаче той беше освободен. За случая на Киров стана ясно преди няколко дни, след като бащата на момчето сигнализира за това и поиска съдействие от институциите. Любомир Киров е с тежка травма на ръката, получена при трудова злополука и има издадено ТЕЛК решение за това.

От там посочиха, че младежът има двойно гражданство – българско и украинско и по законодателството на Украйна подлежи на мобилизация и полагат всички усилия в рамките на своите правомощия за оказване на защита на неговите права.

