Бащата на Любомир, който Украйна освободи: Той е на сигурно място

"Всичко е наред. Той е на сигурно място. Обществото трябва да е спокойно. Полагат се грижи за здравето му". Това заяви пред БНР бащата на 28-годишния Любомир Киров, който беше мобилизиран в Украйна.

Снощи обаче той беше освободен. За случая на Киров стана ясно преди няколко дни, след като бащата на момчето сигнализира за това и поиска съдействие от институциите. Любомир Киров е с тежка травма на ръката, получена при трудова злополука и има издадено ТЕЛК решение за това.

От там посочиха, че младежът има двойно гражданство – българско и украинско и по законодателството на Украйна подлежи на мобилизация и полагат всички усилия в рамките на своите правомощия за оказване на защита на неговите права.