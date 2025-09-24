Нина Добрев и Зак Ефрон купонясваха на бляскавата сватба на криптомилиардер

Разкошен курорт в Южна Франция, VIP списък с гости и серенада от Крис Мартин от Coldplay гарантираха, че сватбата на криптомилиардера Брад Гарлингхаус със сигурност ще бъде запомняща се

54-годишният изпълнителен директор на Ripple Labs, който има приблизително нетно състояние от 10 милиарда долара, отпразнува сватбата си с булката си, диетоложка Тара Милсти в емблематичния хотел du Cap-Eden-Roc в събота.

Холивудските звезди Нина Добрев, Зак Ефрон, Майлс Телър и Чейс Крофорд бяха сред щастливите близки, които попаднаха в списъка с гости, както и съпругата на актьора от „Топ Гън“ Майлс, моделът Кели, която разкри всички пищни подробности в социалните мрежи.

