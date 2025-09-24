IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нина Добрев и Зак Ефрон купонясваха на бляскавата сватба на криптомилиардер

Около двамата актьори се въртят слухове за неочакван романс

24.09.2025 | 17:07 ч.
Разкошен курорт в Южна Франция, VIP списък с гости и серенада от Крис Мартин от Coldplay гарантираха, че сватбата на криптомилиардера Брад Гарлингхаус със сигурност ще бъде запомняща се

54-годишният изпълнителен директор на Ripple Labs, който има приблизително нетно състояние от 10 милиарда долара, отпразнува сватбата си с булката си, диетоложка Тара Милсти в емблематичния хотел du Cap-Eden-Roc в събота.

Холивудските звезди Нина Добрев, Зак Ефрон, Майлс Телър и Чейс Крофорд бяха сред щастливите близки, които попаднаха в списъка с гости, както и съпругата на актьора от „Топ Гън“ Майлс, моделът Кели, която разкри всички пищни подробности в социалните мрежи.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Нина Добрев
