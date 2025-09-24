Зафиров за водната криза: Посоката е правилна, темпото не достатъчно

“Днес се състоя първото заседание на Националния борд по водите, който трябва да координира действията за преодоляване на водната криза в страната и да осъществява контрол по изпълнението на дейностите, които са възложени от Народното събрание в 11 точки”, заяви вицепремиерът Атанас Зафиров, който е председател на Борда.

Зафиров добави, че на заседанието са присъствали народни представители от четирите парламентарни групи, подкрепящи управлението. “Взеха дейно участие в работата на Борда и изразиха готовност да съдействат за бързото приемане на законодателни решения, предложени от Министерски съвет за преодоляване на водната криза", каза още вицепремиерът.

От думите му стана ясно, че междуведомствената група ще прави преглед и анализ на приложимото законодателство и възможностите за решение. По разпореждане на Зафиров тя трябва да започне своята работа незабавно.

“Само 25% от подадените общински проекти за финансиране от държавата са за ВиК инфраструктура”, заяви Зафиров, който е председател на Националния борд по водите.

"Има цели области, лишени от европейско финансиране. Ще предложа в бюджета да се сложат проекти с предимство за ВИК проекти”, добави вицепремиерът.

“Общото ми впечатление от проведеното заседание е, че посоката на предприетите оперативни действия е правилна, но, за съжаление, темпото не е достатъчно задоволително. На базата на получените доклади е видно, че темповете на амортизация на водопреносната мрежа в последните години изпреварват в пъти темповете, с които тя се подменя”, коментира вицепремиерът.

"Наясно сме с отговорностите, с трудностите", каза още Зафиров.

Бордът ще се събира два пъти в месеца, а веднъж в месеца председателят на борда ще докладва на Народното събрание.

Следващото заседание на Националния борд за водите е на 9 октомври.