Пеевски подаде сигнал до прокуратурата за ремонта на „Топлофикация“ в „Дружба-2“

Да се разследва дали дружеството не се води умишлено към фалит

23.09.2025 | 08:20 ч. Обновена: 23.09.2025 | 08:50 ч. 14
Снимка: архив, БГНЕС

Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски подаде сигнал до прокуратурата за предстоящия ремонт на „Топлофикация София“  и спирането на топлоподаването за почти три месеца в столичния квартал „Дружба – 2“, съобщиха от пресцентъра на формацията.

Пеевски сигнализира прокуратурата да разследва дали дружеството не се води умишлено към фалит, както и за заявеното намерение на кмета на София Васил Терзиев да предложи услугата за концесиониране, посочват от пресцентъра.

“Топлофикация София” не е просто едно общинско дружество, от него зависи качеството на живот на над милион потребители в София и всяка нестабилност има много тежки социални последици, се казва в сигнала до прокуратурата.

Кризата с парното в „Дружба 2” е поредният провал на кмета Терзиев, на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и техните партньори от “Спаси София”, които за две години не успяха да предотвратят или преодолеят нито един проблем на столицата, а сега се опитват да легитимират поредния си грабеж, коментира Делян Пеевски за подадения сигнал.

Държавата трябва да намери решение, с което да защити интереса на гражданите, защото в противен случай рискува некадърният кмет Васил Терзиев да остави без парно и топла вода засега “Дружба 2”, а после и цяла София, посочват още от пресцентъра.

"Това е Държава с главно “Д”, защото тя трябва да е там, където са хората и техните проблеми", заявява Пеевски.

Вчера жители на столичния квартал „Дружба 2“ протестираха срещу това да останат без парно и топла вода за три месеца, като блокираха движението по бул. "Цариградско шосе", припомня БТА.

