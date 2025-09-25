Зам.-кмет: Последните години въздухът в София се подобрява трайно

Столичната община има нови изисквания към бъдещите почистващи фирми в новата обществена поръчка за чистотата на София.

"Освен работата на самия завод, важна е и подобрената работа на инспектората, който има много голяма роля в целия процес София да бъде по-чиста", коментира зам.-кметът по екология на столицата Надежда Бобчева в предаването "България сутрин".

Заложени са по-големи изисквания към сметопочистващите фирми.

"Това, което сме си поставили за цел, е с новия договор да защитим в максимална степен интереса на общината. Завишили сме санкциите и сме направили така, че връчването на санкциите да бъде по-облекчено - с уведомление по имейл", обясни Бобчева пред Bulgaria ON AIR.

Тя уточни, че санкциите са завишени от два до десет пъти в зависимост от самите нарушения.

"Очакването е да ги дисциплинираме в голяма степен. Наложили сме и завишени изисквания към техниката, залагаме на повече автоматизация и механизация", отбеляза зам.-кметът по екология на столицата.

Според нея машините биха спестили хора, които да работят.

"Кризата с работната сила става все по-голяма. Хората, които биха вършили тази работа, стават все по-малко", посочи Бобчева.

Въздухът в София

"Отчетохме проект, който е 7-годишен и изискваше много усилия. В Столичната община близо 3200 домакинства се възползваха от него и бяха подменени техните замърсяващи отоплителни уреди. Ние им предоставихме климатици, пелетни печки, газови котли", съобщи тя.

По думите ѝ през последните години ситуацията с въздуха в София се подобрява трайно.

"Разглеждаме това като непрекъснато усилие, което не трябва да бъде спирано", подчерта Бобчева.

Зам.-кметът по екология на столицата информира, че има и проект за залесяване с храсти и дървета големите булеварди.

"Ще продължим да прилагаме комплексни мерки", обеща Бобчева.

Гледайте целия разговор във видеото.