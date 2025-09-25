IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кабинетът отпусна 2 млн. лева за ремонта на Тревненската школа

25.09.2025 | 14:18 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на Министерството на културата за 2025 г. (ПМС).

С Постановлението се одобряват 2 003 260 лв. за извършване на ремонт и възстановяване на сградата на Национална гимназия за приложни изкуства "Тревненска школа", общ. Трявна. | 

В началото на април пожар избухна в Националната гимназия по приложни изкуства (Тревненската школа) в Трявна. Огънят е тръгнал от покрива, който изгоря. 

Тревненска школа ремонт пожар Министерски съвет
