IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 22

Ганев: МЕЧ не искат да подкрепят вота ни на недоверие

На “Възраждане” не им достигали пет гласа

26.09.2025 | 10:16 ч. 13
БГНЕС

БГНЕС

Депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев заяви, че вотът на недоверие на партията му няма да бъде подкрепен от "Морал, единство, чест", въпреки че трябват само пет подписа.

"Вотът на тема "Несправяне на правителството с безводието в страната и управлението на ВиК сектора" беше подготвен през юли месец и беше подкрепен единствено от "Величие", заяви Ганев в кулоарите на парламента. По думите му партията на Радостин Василев е поставила условие на "Възраждане", че лично Костадин Костадинов трябва да им се помоли, за да осигурят петте необходими гласа.

Според Ганев след всеки вот на недоверие влиянието на лидера на "ДПС - Ново начало" става все по-силно. 

Свързани статии

"Този парламент е несъстоятелен, не върши нищо градивно, трябва да си отиде и да отидем на избори", заяви той във връзка с третия неуспешен опит за събиране на кворум в Народното събрание.
 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Възраждане вот на недоверие праввителство Костадин Костадинов Цончо Ганев МЕЧ
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem