Ганев: МЕЧ не искат да подкрепят вота ни на недоверие

Депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев заяви, че вотът на недоверие на партията му няма да бъде подкрепен от "Морал, единство, чест", въпреки че трябват само пет подписа.

"Вотът на тема "Несправяне на правителството с безводието в страната и управлението на ВиК сектора" беше подготвен през юли месец и беше подкрепен единствено от "Величие", заяви Ганев в кулоарите на парламента. По думите му партията на Радостин Василев е поставила условие на "Възраждане", че лично Костадин Костадинов трябва да им се помоли, за да осигурят петте необходими гласа.

Според Ганев след всеки вот на недоверие влиянието на лидера на "ДПС - Ново начало" става все по-силно.

"Този парламент е несъстоятелен, не върши нищо градивно, трябва да си отиде и да отидем на избори", заяви той във връзка с третия неуспешен опит за събиране на кворум в Народното събрание.

