Бойко Борисов: Аз президент нямам, имам партиен лидер

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори на критиките от страна на Румен Радев.

“Лошо възпитание. Държавен глава не може да говори така, ако е държавен глава. Ако е партиен лидер и се приравнява с МЕЧ, "Величие" и тяхната реторика, може да си каже каквото си иска. Аз президент нямам, имам партиен лидер, който ползва всяко мероприятие, за да говори само срещу правителството. Затова нищо ново не казва.

Вчера държавният глава заяви, че не по-малко важно е най-сетне да изградим стена срещу покварата във властта в символ, на която се превърна Делян Пеевски.

"Ако е казал нещо за "Боташ", днес този 1,5 млн., който отива за Турция от българските учители дали да го вземем? Утре от българските лекари ли да го вземем? Вчерашният от българските военни ли да го вземем", запита Борисов относно договорът с турската газова компания "Боташ".

Борисов коментира и липсата на кворум за трети пореден ден. Лидерът на ГЕРБ обеща за следващото заседание на 1 октомври “да върне “ депутатите, които участват в различни делегации в чужбина през тази тази седмица.



"От ден първи ви казвам, че това е най-нестабилното правителство, защото заради осем избора, държавата беше в катаклизъм. В същото време в света текат процеси", коментира още Борисов и допълни: "Иначе ние можем всеки ден да има изсипваме квалификации. Това е най-лесно, всеки който има някакво обвинение - кой насилвал министър за обществени поръчки, друг знаем какво стана по митниците, сега са недоволни, защитни тези".

Борисов заяви, че е мислено за кандидатурата на ГЕРБ за президент, но когато дойде време, тогава ще бъде обявено името на кандидата.

"Цветан Василев. За него съм си мислел. Защо да не го предложа? Може", отговори той шеговито, когато бе запитан дали е обсъждано Росен Желязков да бъде кандидатът за президент.

"Вчера гледах социологиите, втората и третата заедно имат колкото мене. И ние какво да направим, кое е незаконно? Конституционният съд вкара "Величие", Радев и неговите трима конституционни съдии ги вкараха. Това направиха и затова сега виждате как са се гушнали в него "Величие", коментира Борисов дали изборите са били незаконни.