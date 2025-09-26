Едва 11 депутати в НС: Трети ден без кворум, заседание на НС няма да има

И в днешния петъчен ден народните представители не успяха да се съберат за заседание. В пленарната зала се регистрираха 11 народни представители.

“Няма кворум, няма да бъде открито днешното пленарно заседание, следващото ще е на 1 октомври от 9:00 ч. часа”, обяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

Тази седмица парламентът не проведе нито едно пленарно заседание отново заради това, че в залата не се регистрираха нужният брой от минимум 121 депутати.

В сряда кворумът падна веднага след началото, но НС успя да приеме седмичната си програма.

В четвъртък заседанието изобщо не беше открито заради липса на кворум още в самото му начало.