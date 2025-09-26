IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 22

Едва 11 депутати в НС: Трети ден без кворум, заседание на НС няма да има

Следващото пленарно заседание е насрочено за 1 октомври от 9 часа

26.09.2025 | 09:36 ч. 42
БГНЕС

БГНЕС

И в днешния петъчен ден народните представители не успяха да се съберат за заседание. В пленарната зала се регистрираха 11 народни представители. 

“Няма кворум, няма да бъде открито днешното пленарно заседание, следващото ще е на 1 октомври от 9:00 ч. часа”, обяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

Тази седмица парламентът не проведе нито едно пленарно заседание отново заради това, че в залата не се регистрираха нужният брой от минимум 121 депутати.

Свързани статии

В сряда кворумът падна веднага след началото, но НС успя да приеме седмичната си програма.

В четвъртък заседанието изобщо не беше открито заради липса на кворум още в самото му начало.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

НС заседание пленарна зала народни представители липса на кворум
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem