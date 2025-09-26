Радостин Василев, МЕЧ: Цончо Ганев е един лъжец

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев категорично отхвърли думите, изречени от Цончо Ганев по-рано днес, че условието да подкрепят вот на недоверие, е ако лично Костадин Костадинов им се помоли.

"Не сме искали Костадин Костадинов да ни се моли. Просто помолих Петър Петров и Цончо Ганев лидерът на партия "Възраждане" да ми се обади или да се видя с него, за да обсъдим мотивите, стратегията и как да бъде въобще депозиран такъв вот", каза своята версия Василев.

"Цончо Ганев е един лъжец", категоричен е Радостин Василев и продължи: "И, ако искам, мога да му го докажа какво сме си говорили в нашата стая по моя начин. Знаете аз как ги доказвам."

Лидерът на МЕЧ не уточни дали е записал разговора си със зам.-председателя на “Възраждане“. Василев се зарече да покаже пред медиите лицемерието на Цончо Ганев.

"Тази сутрин в 9.05 ч. нямаше кворум. Но ето, вижте, Цончо Ганев с господата от ГЕРБ, на които казва, че се клатели и щял да ги сваля с вот на недоверие. Пускам ви да видите разговорите на Цончо Ганев със Сачева, с Ботокса и с Бойко и неговата хубава усмивка. Ето, същият Цончо Ганев, сутринта. Любовта е голяма. Иска да сваля ГЕРБ и да прави вот на недоверие. Това е само видео. Те винаги си говорят и си разказват вицове един до друг. Нищо не значи, но значи за отношенията. Аз защо не си говоря с тези от ГЕРБ? Няма как. Това е", обясни Василев в кулоарите на парламента.

Видеото, което той показа, е от пленарна зала и няма звук, а депутатите, които визира, стоят по местата си и не е ясно за какво си говорят.

"Не сме карали Костадинов да ни се моли, но ако много държи, може да дойде на един крак пред нашата стая и да подскача и да чука на Кирил Веселински да му отвори“, каза още Василев, а самият Веселински добави: "Аз, ако дойде, ще му отворя."