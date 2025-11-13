Украинска картечница, проектирана за хеликоптери и самолети, с нова функция

Украински производител на оръжие, който е построил автоматизирана картечница за атака срещу руски самолети, сега се стреми да използва оръжието срещу малки дронове, пълни с експлозиви.

Украински военноморски дронове, оборудвани с купола, наречена Predator, помогнаха на Киев да свали два руски хеликоптера и изтребител над Черно море през последната година, заяви изпълнителният директор на UGV Robotics в интервю за Business Insider.

Системата за оръжие Predator оттогава е тествана срещу дронове с изглед от първо лице (FPV), заплашващи бойното поле, и скоро ще бъде разположена на фронтовата линия, където малките дронове продължават да бъдат главоболие както за екипажите на превозни средства, така и за пехотата.

„Сега се фокусираме върху FPV, защото това е един от най-големите проблеми на фронтовата линия“, каза главният изпълнителен директор, който говори при условие за анонимност поради съображения за сигурност.

В началото на войната украинската военна разузнавателна агенция, известна като ГУР, разположи военноморски дронове в Черно море, за да помогне на Киев да противодейства на заплашителното присъствие на руски военни кораби .

След серия от успешни атаки с дронове на украински военноморски сили срещу Черноморския флот на Русия, Москва отговори със засилване на въздушните патрули с хеликоптери и изтребители.

Военноморските дронове „Магура“ на GUR са заредени с експлозиви, блъскат се в целите си и детонират, но тези кораби дълго време не са имали достатъчна защита отгоре. Агенцията, търсейки решение, което би могло да проследява патрулни самолети и да помага за свалянето им, се е обърнала към UGV Robotics относно системата Predator, каза главният изпълнителен директор на компанията.

Военноморският дрон „Магура“, оборудван с „Предприятник“, направи своя боен дебют през декември 2024 г. През този месец кулата беше използвана за привличане на цели, помагайки на ГУР да свали два руски хеликоптера с ракети земя-въздух, изстреляни от различни военноморски дронове в района.

Това бележи първия известен случай на военноморски дрон, който е стрелял по самолет и е ударил такъв.

През следващите месеци „Хищникът“ е използван редовно в Черно море, а през май е съдействал за свалянето на руски изтребител Су-30.

Според главния изпълнителен директор, за да може купола Predator да работи успешно във вода, е бил изключително сложен процес за инженерите на UGV. Тя не само е трябвало да бъде стабилна, но и да пасва на военноморския дрон и да работи ефективно при тежки метеорологични условия.

Въпреки че е разработена за военноморски дронове, оръдейната система Predator е тествана срещу малки FPV дронове. Кулата изстрелва куршуми калибър 7,62 и е снабдена с жироскопична стабилизация, оптични сензори и изкуствен интелект за откриване на цели.

Кулата може да бъде монтирана на верижни превозни средства или дори в задната част на пикап, което позволява на оръжието да поразява цели в движение, точно както би могло в морето.

Кулата показва на оператора, когато има дрон, което му позволява да реши дали да се прицели в целта и да започне стрелба.

Тестовете на купола я сравняват с FPV дронове, управлявани както от оптични кабели, така и от радиочестотни сигнали . Производителят ѝ твърди, че може да поразява цели с размер до седем инча (18 см) на 100 метра.

Автоматизираното оръжие скоро ще бъде разположено на фронтовата линия в Украйна,

каза главният изпълнителен директор, добавяйки, че тъй като „Предприятникът“ може да действа в морето, той би трябвало да бъде успешен и на сушата.

UGV Robotics се стреми евентуално да разработи по-голяма оръдийна кула - Apex Predator - която изстрелва куршуми с калибър .50 и може да се използва срещу по-големи заплахи.

UGV Robotics вече е произвела над 30 „Предците“ и възнамерява да произвежда около 100 бройки на месец в рамките на половин година. Всяка оръдейна кула се произвежда в Украйна и струва по-малко от 100 000 долара за киевската армия; цената на единица ще бъде малко по-висока за бъдещия износ, след като правителството отвори този процес.

Компанията показа Predator-а на НАТО на „Иновационно предизвикателство“, организирано от военния алианс, което събра украински и западни отбранителни компании по-рано през годината, за да намерят решения за заплахата от FPV дронове.

Главният изпълнителен директор заяви, че UGV Robotics наскоро е демонстрирала Predator дистанционно по време на тестово събитие, организирано от НАТО във Франция. Компанията се надява да продаде кулата на НАТО и вече наблюдава интерес от няколко страни.