Македонският лекар, убил кучето Мая, е напуснал страната

Д-р Ненад Цоневски, който в неделя по обяд безжалостно прегази и уби с колата си уличното куче Мая в столичния квартал "Разсадника", е избягал от България, съобщи Lupa.bg, позовавайки се на негови колеги във ВМА.

С пост на фейсбук страницата Николай Попов, бащата на трагично загиналата Сияна, също съобщи: "Докторът-садист избяга в Македония.Тук е така…."

29-годишният специализант по гръдна хирургия се е прибрал светкавично в Делчево при родителите си. Уплашен от надигащия се гняв срещу него, той по спешност е заминал от страната ни още в понеделник вечерта, 10 ноември. За това са потвърдили и съседите на македонеца.

Д-р Цоневски е съобщил на колегите си във ВМА, че докато бурята отмине, ще е в родния си град Делчево в Северна Македония.

Младият медик си е тръгнал малко след като са му снети обяснения от прокурор. Пред разследващите той настоява, че е прегазил 14-годишната Мая неволно и без умисъл. Бързал за спешна операция в болницата. Оказва се обаче, че в този ден не е бил на работа.

Колегите му разкриват, че младия доктор, е с двойно гражданство - българско и македонско. Паспортът си като български гражданин получил още преди 3 години.

Междувременно Военномедицинска академия обяви, че отстранява лекаря. Дисциплинарната мярка обаче е само временна, до произнасянето на разследващите, става ясно от позицията на военната болница.