Ако стигнем до 1 април, ще спечелим войната: Украйна я чака тежка зима

В жилищния си блок от съветската епоха в покрайнините на източен Киев, Оксана Зинковска-Боярска живее с ежедневни прекъсвания на тока. Асансьорът до апартамента ѝ на осмия етаж често спира, светлините угасват, а понякога помпите, поддържащи налягането в газовото централно отопление, отказват. Тя има голяма акумулаторна батерия, за да поддържа уредите работещи, но това струва 2000 евро и не издържа много дълго. Съпругът ѝ Иевген, адвокат, често трябва да работи на фенерче. Двегодишната им дъщеря Катя също играе на свещи.

Насред въздушни нападения и студен мрак, Оксана казва пред BBC, че тя и Иевген постоянно се тревожат за Катя.

„Не мога да опиша с думи животинския страх да водиш детето си в убежише по време на експлозиите. Никога не съм изпитвала нещо подобно през живота си и не бих искала никой да изпитва подобно нещо. Мисълта, че може да се уплаши, защото няма светлина - това е ужасно."

В цяла Украйна семействата се подготвят за още по-трудни времена - дълга, студена зима, в която руският президент Владимир Путин се опитва да завърши инвазията си като удари електрозахранването и мрежите на Украйна.

Само миналия уикенд масивен удар с дрон и ракета остави голяма част от страната за известно време без ток. Украинците сега търпят редовни прекъсвания на електрозахранването до 16 часа на ден.

През зимата температурите в Украйна могат да паднат до -20°C. Един високопоставен правителствен служител ми каза, че очакват следващите няколко месеца да бъдат брутални.

„Мисля, че това ще бъде най-лошата зима в нашата история“, казва служителят. „Русия ще унищожи нашата енергия, нашата инфраструктура, нашето отопление. Всички държавни институции трябва да бъдат подготвени за най-лошия сценарий.“

Максим Тимченко, главен изпълнителен директор на DTEK, голяма частна енергийна компания в Украйна, казва:

„Въз основа на интензивността на атаките през последните два месеца е ясно, че Русия се стреми към пълно унищожаване на енергийната система на Украйна.“

Но според един европейски пратеник не става въпрос само за това, че хората са студени през нощта или нямат светлина - стратегията на Русия е нещо повече.

„Хората не получават хляб от пекарната сутрин и не могат да ходят на работа, защото няма ток за фабриката“, казва пратеникът. „Целта на руснаците е да убият нашата икономика.“

И така, как точно ще се прояви тази стратегия? И като се има предвид, че почти четири години война са взели своето, какво означава това за украинския народ - и бъдещето на тази дълга, трудна война?

Замразени активи и спряна дипломация

На фронтовата линия новините са мрачни. Има все повече признаци, че ключовият източен град Покровск може да падне, което ще даде на руските сили тласък на морала и нова платформа за завземане на по-голяма част от Донецката област.

Друг проблем, който би могъл да повлияе на морала, е мащабния корупционен скандал, засягащ правителството.

Прокурорите обвиняват министри и служители, че получават подкупи от договори за изграждане на отбранителни структури около украинските атомни електроцентрали. И двамата обвиняеми министри отричат ​​обвиненията. Но рискът за президента Зеленски е, че украинците, много от които живеят в студ и тъмно, може да загубят доверие в администрацията.

Нещо повече, засега дипломатическите усилия за прекратяване на войната изглежда са на заден план.

Плановете за среща на върха между Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп са на заден план, след като Москва не се отказа от максималистичните си военни цели и САЩ наложиха санкции върху руския петрол и газ.

„В момента има пауза“, заяви говорител на Кремъл тази седмица, „ситуацията е в застой.“

През цялото време европейските държави се карат какво да правят със 180 милиарда евро от замразени руски активи. Те планират да използват парите, за да наберат така наречения „заем за репатриране“ за Украйна, който да бъде изплатен само ако Русия някога плати репарации след края на войната. Но спорът за това как да се сподели рискът остави хазната на Киев да изглежда очевидно празна.

И все пак, според тези, с които BBC разговаря, енергийната криза е това, което най-много тревожи украинското правителство.

„Хората са уморени след четири години на война", казва служител. „Страхувам се, че ще бъдат демотивирани.“

Безсъние, ракети и променящ се морал

Ако се разходите по улиците на Киев ще минете покрай море от уморени лица - очите на хората са зачервени от липса на сън, почивката им е нарушена от сирените за въздушна тревога.

„Уморена съм да не спя достатъчно“, казва Яна Коломиец, 31-годишна, кастинг директор от Одеса. „Но... хората, които се бият на фронтовата линия, също са уморени.“

Неотдавнашно научно проучване предполага, че хората в Украйна са три пъти по-склонни да страдат от безсъние, отколкото в страни, в които цари мир. То е проследило моделите на съня на около 100 украинци в продължение на шест месеца и е установило, че безсънието продължава дори в тихи нощи. (Изследването е публикувано от Texty, уебсайт за журналистика на данни, базиран в Украйна.)

Няма много тихи нощи. Русия е изстреляла огромен брой балистични ракети срещу Украйна през октомври - общо около 268, най-високият месечен брой след пълномащабното нахлуване, според анализ, публикуван от новинарския сайт Oboz. През същия месец Русия изстреля 5298 дрона „Шахед“ и други бомбардировачи.

Дипломати предполагат, че има географски фокус в тактиката на Русия, като ударите им умишлено са насочени към газопреносните и електропреносни мрежи в Източна Украйна, а не към електроцентрали в западната част на страната.

„Те се опитват да разделят Украйна на две по отношение на енергията“, казва един европейски пратеник. „Искат навсякъде на изток от река Днепър да е студено тази зима.“

Целта, твърди един правителствен източник, е да се „подбуди въстание, така че хората да се обадят срещу правителството в Киев... те се опитват да разрушат социалното сближаване.“

Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси е толкова загрижена, че вече е издала официално предупреждение, заявявайки, че „наближаващата зима представлява нови рискове за украинците... тъй като засилените атаки срещу енергийните мрежи подкопават усилията за поддържане на топлината в домовете, училищата и здравните центрове“.

Несигурността относно резултата от различните дипломатически инициативи също не е помогнала.

И все пак проучванията на общественото мнение показват, че хората в Украйна може би всъщност са по-обнадеждени, а не по-малко.

Изследване на Киевския международен институт по социология, социолог, показва, че през октомври 56% от 1008 интервюирани украинци са се чувствали оптимисти за бъдещето на страната, в сравнение с 43% през май.

Саша, финансист, базиран в Киев, обяснява, че украинският морал е нестабилен, колебаейки се бурно между оптимизъм и песимизъм.

„Ако хората говорят за край на войната, те се чувстват обнадеждени“, казва той. „Но след това, когато преговорите се провалят, те се отчайват.“

Оксана обаче е прагматична: тя казва, че въпреки всички страхове за дъщеря ѝ, те нямат друг избор, освен да го издържат.

„Винаги си мисля, че на фронтовата линия е много по-лошо“, добавя тя. „На фронтовата линия има момчета и момичета, които страдат много, много повече. Можем да издържим толкова дълго, колкото е необходимо на фронта. Разбирам, че детето ми не трябва да се отглежда в тези условия, защото това не е нормално в цивилизования свят.“ Но можем да се задържим толкова дълго, колкото е необходимо на фронта."

Путин иска победа, която може да „продаде“

По-рано тази седмица гъста мъгла позволи на руските войски да се придвижат по-навътре в Прокровск. Новините от града са мрачни с ежедневни съобщения за руски напредък. Ако падне, това ще бъде първият голям град, превзет от Русия след Авдеевка през февруари 2024 г.

Но руските сили все още ще бъдат само на около 40 км от мястото, където започнаха пълномащабното си нахлуване през 2022 г., земя, спечелена с цената на стотици хиляди животи.

Украинският президент Володимир Зеленски казва, че руското висше командване хвърля толкова много срещу Покровск не само защото е тактически важен, но и защото Путин иска победа, която може да „продаде“ дипломатически на Белия дом.

Руснаците се надяват да убедят президента Тръмп, че постигат победи на бойното поле, които ще окажат натиск върху Киев да поиска мир.

Вадим Пристайко, бившият външен министър и посланик на Украйна в Лондон, заяви, че Русия иска „да наложи това чувство сред Европа и западняците – както руските пропагандисти са правили преди – че не можеш да направиш нищо с Русия, не можеш да победиш Майка Русия.

„Те се надяват, че нашите партньори ще ни принудят да подпишем руската сделка, каквато и да е тя."

Когато BBC пита Зеленски дали неговите хора могат да преживеят предстоящата зима на скорошна пресконференция, той беше ясен за мащаба на предизвикателството.

„Не знам каква ще бъде зимата, но трябва да се подготвим във всеки случай“, отговори той. „Разбираме какво трябва да направим, разбираме от какво се нуждаем и нашите партньори също знаят от нас какво, в случай на трудности, количество електроенергия трябва да внесем.“

Олександър Харченко, директор на Изследователския център за енергийна индустрия, казва, че Украйна е в добра позиция да защити енергийните си доставки от руски атаки.

„Ние сме по-добре обучени, знаем как да действаме, нямаме паника“, обяснява той. „Разбираме какво да правим, ако нещо се повреди. Ще бъде сложно, ще бъде тежка зима, ще има много прекъсвания, но ще бъде управляемо."

Умора от войната срещу стратегическо търпение

Украинският премиер е уверен. Юлия Свириденко заяви, че целта на Русия е „да потопи Украйна в мрак“. Нашата е да запазим светлината.“

Въпреки това, това може да е по-трудно за постигане, ако Тръмп се съсредоточи върху други въпроси и отклони вниманието си от Украйна - по същия начин, ако европейските избиратели изберат правителства, които са по-малко подкрепящи Киев и не могат да се откажат от руската енергия.

Опасността е, че умората от войната ще надделее над стратегическото търпение. Но въпреки мрачния реализъм на официалния правителствен източник, дори той остава уверен.

„Тази зима е последната възможност руснаците да ни победят“, каза той. „И ако стигнем до 1 април, ще спечелим войната.“

Попитан защо украинците са толкова неотстъпчиви, един западен дипломат отговаря пред BBC.

„Те просто са издръжливи“, като посочва дългата история на Украйна в издържането на трудности. „Казват, че са оцелели след германците, оляците, турците, литовците, а сега могат да преживеят и руснаците."

И въпреки това за мнозина в Украйна животът си тече както обикновено - или както обикновено може.

На стадион „Динамо“ в Киев, под прожекторите, се играе футболен мач - Динамо Киев срещу Шахтьор Донецк. Това е мач, в който закоравелите фенове носят маски и скандират на опонентите си.

Един от малкото признаци, че това се случва в град, обхванат от война, е броят на хората там: стадионът може да побере повече от 16 000 души, но само 4300 фенове са допуснати вътре, поради капацитета на бомбоубежищата на стадиона.

Феновете са дошли от всички слоеве на обществото - млади и стари, семейства и приятели. Военнослужещи, мъже и жени, също са там, печелейки аплодисменти от тълпите, които се раздалечават, за да ги пропуснат да минат.

„Това е просто представително за това какви са украинците“, казва Родион, 17-годишен ученик. „Въпреки че ни бомбардират всеки ден, въпреки че дрон може да удари стадиона по всяко време, ние все още продължаваме." "Наистина е важно да продължим да живеем“, казва Анатолий Анатолич, коментатор на мача, телевизионен и водещ в социалните медии.

Според него, самото идване на футбол е акт на неподчинение.

„Това показва на всички, че няма да напуснем страната си в този труден период… Трябва да сме тук, когато спечелим.“

Пет минути преди края на мача скандирането внезапно спира. Феновете слагат ръце на сърцата си и пеят националния химн.

Скоро целият стадион пее като едно цяло; тълпа, разделена по отбори, но обединена по държава.