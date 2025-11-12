Губим Покровск... Украйна е близо до най-голямата загуба от 2023 г. насам

"Губим Покровск“, прозвуча предупредителният призив на украински депутат във вторник сутринта.

"Руснаците нахлуха в града“, написа Олексий Гончаренко в Telegram, заедно с непроверено видео, показващо руски сили под прикритието на мъглата, влизащи в града, качени върху странна колекция от мотоциклети, бъгита и автомобили. Това потвърди руските твърдения, че силите им напредват към центъра на града, обграждайки украинските войски вътре, докато защитата им най-накрая се разпада.

Украйна многократно отричаше подобни съобщения, определяйки боевете като "трудни“, но далеч от привършени. И все пак, кадрите само засилват нарастващите опасения, че ключовият възел за доставки и железопътен транспорт в югоизточна Украйна е на ръба на превземането.

Стратегическият град е под обсада повече от година, носейки основната тежест на руската атака в Източна Украйна. Близо една трета от всички битки по 620-километровата фронтова линия в момента са в Покровск.

Боевете бушуват сред почернелите развалини на жилищни блокове от съветската епоха, където са останали само няколкостотин души в град, някога дом на 60 хиляди души.

Вчера Украинските военни заявиха, че около 300 руски войници са в Покровск, като Москва засилва усилията си да пробие отбраната на града, използвайки гъстата мъгла.

"Целта им остава непроменена – да достигнат северните граници на Покровск и след това да се опитат да обградят агломерацията“, заяви 7-ми парашутно-десантен корпус на Украйна в социалните мрежи, циритан от The Telegraph.

Ако Покровск падне, това ще отбележи най-голямото завоевание на Русия в Украйна за повече от две години и ще позволи на Русия да настъпи на север и запад, заплашвайки градовете от "крепостния пояс“, гръбнакът на украинската отбрана в Донбас.

Символиката на загубата му би навредила на ниския морал на Украйна и би подпомогнала наративните опити на Владимир Путин да убеди Доналд Тръмп, че Русия е на поход и изпращането на оръжия на Киев е разточително.

Посещение от Зеленски

Володимир Зеленски, който посети фронтовата линия близо до града миналата седмица, заяви, че украинските сили държат позициите си около града. Не е ясно обаче колко дълго могат да се задържат.

В понеделник висшият военен командир на Украйна, Олександър Сирски, предупреди, че Русия концентрира около 150 хиляди войници, включително механизирани групи, за последен тласък за превземане на Покровск.

Генерал Сирски заяви, че украинските сили използват застроените градски райони, за да ограничат напредъка на руските войски и се сблъскват с руски диверсионни части.

"Има продължаващи битки и боеве. Врагът непрекъснато извършва бързи маневри“, каза той пред The ​​New York Post, добавяйки, че схващането, че Русия "е на път да го довърши – не е вярно“, каза той.

Разрушеният град изглежда почти обкръжен, като има само тесен процеп, през който да се вкарват провизии и подкрепления, според картата на бойното поле на DeepState, група, свързана с украинската армия.

Руските сили също така са осигурили два тесни коридора към центъра на града от юг и нагоре по западната му страна, според картата, която показва останалата част от Покровск до голяма степен в оспорвана сива зона.

Най-ожесточените боеве бушуват в северните райони на Покровск, като индустриалната зона на града е под най-силния огън.

Украйна "се бори“, но все още успява да разчисти някои райони на север, като същевременно организира контраатаки в града и западните му покрайнини, забавяйки настъплението на Русия, според последния доклад на Института за изследване на войната, базиран в САЩ мозъчен тръст.

Градът ще бъде най-големият, паднал след превземането от Русия на Бахмут, североизточно от Покровск, през май 2023 г. след брутална деветмесечна обсада.

Поражение, подобно на Бахмут

Подобно на Бахмут, Русия хвърли безкрайни пехотни части в скъпоструващи и бавни настъпления, като командирите ѝ са готови да поемат огромни жертви за постепенни печалби, често само за бункер или гора.

Само през октомври се смята, че руските войски са претърпели рекордните 25 хиляди убити и ранени в района. С настъпването на зимата напредването става по-трудно без прикритието на листата, където да се скриете от небето, пълно с дронове.

Според разкази на украински войници, броят на руските войски в града вече е по-голям от техния собствен.

Седмици наред Русия изпраща малки групи инфилтратори – едва двама до трима мъже, за да се промъкнат през недооценените фронтови линии на Украйна. Веднъж влезли в града, те или сеят хаос, или се приютяват и чакат да пристигнат още подкрепления, като непрекъснато увеличават броя си.

Иван Ступак, украински военен анализатор и бивш офицер от украинската служба за сигурност, каза: "Украйна бавно, но сигурно губи Покровск, руското обкръжение не е приключило, но украинските пътища за доставки са почти прекъснати.

"Тесното място е около 5 км“, каза той пред The ​​Telegraph, визирайки тънкия коридор, на който Киев разчита, за да доставя доставки и подкрепления до града.

Нараства броят на призивите Украйна да изтегли войските си от града. В миналото украинските генерали са били критикувани за твърде дълго чакане и рискуване на човешки живот.

На изток от Покровск се намира град Мирноград, който руските сили са обградили от почти всички страни. В понеделник както Русия, така и Украйна публикуваха противоречиви версии за боевете.

"Украинските части уверено държат позициите си и унищожават окупаторите по подстъпите към града“, заявиха украинските военни. "Логистиката до града е сложна, но се осъществява“, добавиха оттам.

Ако Украйна се изтегли от Покровск, тя ще трябва да изостави и Мирноград, нанасяйки пореден удар на отбраната си в ключов участък от фронта.

Междувременно, по-на север, Русия във вторник заяви, че има пълен контрол над източната част на Купянск, жизненоважен бастион, който е подложен на атаки от две години. Украйна все още не е коментирала доклада.

С наближаването на края на четвъртата си година от войната, Русия държи около 19% от украинската територия. Путин многократно отхвърля исканията на Тръмп за споразумение за прекратяване на огъня, като вместо това се придържа към максималистичните си искания Украйна да предаде целия Донбас.