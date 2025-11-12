IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Борисов категоричен: Пеевски няма да вземе рафинерията

Всяко наше действие за “Лукойл” се съгласува, каза лидерът на ГЕРБ

12.11.2025 | 09:22 ч.
"Мога да уверя Румен Радев, че всяко наше действие за "Лукойл" се съгласува", заяви в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"От него искам само да каже дали ще пусне закона или не. Нека да се произнесе първо, после всичко останало", заяви още Борисов.

"Знам защо се е подразнил - заради едно писмо, което поверително му пуснаха. Понеже там приветстват България като най-добра, бърза и правилно действаща като законодателство, това го е подразнило", каза Борисов, но на спомена кой е изпратил писмото.

По повод вчерашната информация, че имаме гориво за 35 дни, лидерът нас ГЕРБ побърза да успокои и каза, че “България има бензин за шест месеца, дизел за четири месеца, керосин за три месеца. Ако не се пускат такива статуси, всичко ще бъде наред", успокои Борисов.

Депутатът добави, че вече е избран и особен управител за рафинерията на “Лукойл” в Бургас. Той може да бъде назначен веднага след обнародването на законовите промени. “ Той е български гражданин”, добави Борисов пред журналистите.

"Мога да кажа на бизнесмена Кирил Петков, че Пеевски няма да вземе рафинерията”, категоричен е Борисов.

ПВУ и Бюджет 2026

“След три години никакви плащания, един провален план за възстановяване, вървим и в началото на следващата година ще минем към четвърто и пето плащане по ПВУ. От нула пари, вчера българите са получили близо 1 млрд. в сметките", допълни Борисов за ПВУ.

Относно Бюджет 2026 Борисов заяви, че той ще бъде внесен.

