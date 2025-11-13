IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зодиите, които не могат да контролират гнева си в любовните връзки

Вижте с кои да внимавате

13.11.2025 | 22:45 ч. 0
Снимка: iStock/Vladimir Vladimirov

Любовните връзки не са никак лесна работа. Винаги има спорове, драми, скандали, понякога чувствата биват наранени, партньорите се чувстват неразбрани. Още по-лошо става, когато има изневери и лъжи. Част от зодиите не могат да контролират гнева си и постоянно избухват, когато са в любовни отношения. Редовно се карат жестоко с половинката си. Ето кои са те, според "ktwomachinery".

Овен

Те са импулсивни и редовно спорят с всички. Управлявани са от Марс, планетата на огъня и действието. Това ги прави страстни любовници, но също и хора, които доста бързо избухват. Таят гняв в себе си, лесно губят търпение в любовните връзки - особено, ако са игнорирани или някой не ги уважава. Ядът им е голям, създава напрежение, но и често бързо им минава. После съжаляват за отровните си думи - когато се успокоят.

Лъв

Тези зодии са много горди, лидери и винаги искат гласът им да бъде чут. Това често създава кавги и стрес във връзките. Гневът и яростта им идват от егото им. Когато се чувстват неоценени или критикувани, показват огнения си нрав. Искат някой да ги обожава, да им е верен, постоянно да ги затрупва с внимание. Ако не получават това, драматизират и избухват. Повишават тон, когато искат да докажат, че са прави, а другият бърка. Просто копнеят за любов и уважение, да бъдат чути.

Тагове:

зодии зодиакални знаци астрология зодии в любовта зодии във връзките
