Зодиите, които не могат да контролират гнева си в любовните връзки

Любовните връзки не са никак лесна работа. Винаги има спорове, драми, скандали, понякога чувствата биват наранени, партньорите се чувстват неразбрани. Още по-лошо става, когато има изневери и лъжи. Част от зодиите не могат да контролират гнева си и постоянно избухват, когато са в любовни отношения. Редовно се карат жестоко с половинката си. Ето кои са те, според "ktwomachinery".

Овен

Те са импулсивни и редовно спорят с всички. Управлявани са от Марс, планетата на огъня и действието. Това ги прави страстни любовници, но също и хора, които доста бързо избухват. Таят гняв в себе си, лесно губят търпение в любовните връзки - особено, ако са игнорирани или някой не ги уважава. Ядът им е голям, създава напрежение, но и често бързо им минава. После съжаляват за отровните си думи - когато се успокоят.

Лъв

Тези зодии са много горди, лидери и винаги искат гласът им да бъде чут. Това често създава кавги и стрес във връзките. Гневът и яростта им идват от егото им. Когато се чувстват неоценени или критикувани, показват огнения си нрав. Искат някой да ги обожава, да им е верен, постоянно да ги затрупва с внимание. Ако не получават това, драматизират и избухват. Повишават тон, когато искат да докажат, че са прави, а другият бърка. Просто копнеят за любов и уважение, да бъдат чути.

