Убий другар или бъди убит: Дезертьорството на фронта сега води до ями и екзекуции

Първият изстрел се разкъса в гърба на мъжа точно пред него – достатъчно близо, за да може руският редник да усети топла струя кръв по лицето си.

За частица от секундата мозъкът му подсказа, че това трябва да е украински огън. Тогава инстинктът се включи: ъгълът беше грешен. Куршумите идваха отзад – отнякъде от редицата дървета, където е била тяхната собствена поддръжна единица.

Някой изкрещя.

След това втори изстрел разтърси нощта. Дулата пробляснаха, заеквайки в тъмнината. В рамките на десет секунди всичко стана ясно: руснаци стрелят по свои...

Когато стрелбата най-накрая затихна, шестима войници лежаха свити в замръзналата кал. Единият се беше опитал да изпълзи, оставяйки тъмна следа от кръв в снега. Всички бяха руснаци.

Това не беше "приятелски огън“

Това беше пълен провал, пореден случай на руски войски, умишлено избиващи своите другари.

Миналата седмица разговарях с човек в украинското разузнаване, който разказа как три зими след началото на пълномащабното нахлуване на Владимир Путин в Украйна, очуканата руска армия се самопоглъща. На много фронтове, сред хаоса на битката, паникьосани, недостатъчно обучени наборници откриват огън по собствените си другари.

Командирите стрелят по собствените си хора, защото отказват заповеди, защото не плащат подкупи...

Жертви

В сцени на средновековна жестокост войниците са принуждавани да се бият помежду си до смърт, но жестокостта не е контрол.

Западни представители изчисляват, че Москва е понесла над 350 хиляди жертви – убити или ранени – от февруари 2022 г., когато започна инвазията на Путин.

Смята се, че губи около 1000 мъже на ден в някои сектори на фронта, които наричат ​​"месомелачката“.

Някои части, които започнаха тази война с 800 души, се завръщат от бойното поле с по-малко от 100 души, като оцелелите се прибират без крайници или надежда.

Темпото на изтощение е толкова тежко, че Москва е принудена да заменя мъртвите с пленници, хора на средна възраст и хора с увреждания, физически и психически, само за да поддържа окопите пълни.

Около Авдеевка в Донецка област в Източна Украйна, където руските загуби са достигнали гротескни нива, споделят, че части сега говорят за армията си като за звяр, който се храни сам със себе си.

Едно украинско прихванато съобщение е записало двама руски морски пехотинци да говорят: "Ние не водим война, хранят ни с нея“, заключиха те.

На полетата на смъртта край Вухледар, където някои от елитните морски пехотни бригади на Русия са били превърнати в пепел, разказват за кошмарни сцена.

Група мобилизирани мъже са отказали да излязат от окопа си по време на поредната неуспешна атака срещу украинските оръдия.

Командирът им заповядва на войниците си да завлекат двама от тях в кратер от снаряд под дулото на оръжие. Според него това е била перфектната арена за ужаса, който си е представял.

Случилото се след това е заснето с телефон, по-късно открит от украинските войски. Под бледата светлина на сигнална ракета офицерът кара двамата мъже да се бият ръкопашно, докато другите са принудени да гледат.

На победителя ще бъде позволено да се присъедини отново към поделението, а губещият ще бъде екзекутиран заради "страхливост“.

Сцени, достойна за филма "Гладиатор"

Кадрите свършват внезапно, но се говори, че победителят е бил застрелян така или иначе, защото е видял твърде много.

Моят контакт беше директен: "Дейвид, това беше "Гладиатор“, режисиран от садистични, пияни новобранци".

Този гротескен театър на принуда – "убий другар или бъди убит“ – се превръща в характеристика на руската военна дисциплина. Някога дезертьорството водеше до наказателни батальони, сега води до ями и екзекуции.

На север, близо до Купянск, ужасът е по-малко преднамерен и по-хаотичен. Тук части, съставени от затворници, наборници и полуобучени резервисти, се сриват от изтощение и страх. Алкохолът тече като жизнена кръв през окопите. Параноята цъфти като мухъл във влажната земя.

По време на една нощна атака, пиянска свада между две групи ескалира в престрелка. Когато тя приключи, петима руснаци бяха мъртви, но нито един украинец не се беше приближил на по-малко от 500 ярда от тях.

Полеви медик, опитващ се да се намеси, беше прострелян през гърлото от руски войник, крещейки, че е "шпионин“.

Руски огън срещу руснаци е достигнал такива нива, че украинските офицери понякога се въздържат, когато в този сектор избухват престрелки.

"Ако искат да разредят собствените си редици“, каза ми един, "ние им позволяваме.“

"Верстка“, независимият руски новинарски канал, е документирал десетки случаи на вътрешноподразделено насилие или екзекуции от средата на 2023 г. насам.

Докладите на западното разузнаване рисуват същата картина. Британското министерство на отбраната смята, че "бариерни войски“ – разположени в тила, за да предотвратят дезертьорство или отстъпление – са били разположени, за да "възстановят дисциплината чрез сплашване“.

Тези войски, известни като заградотряди, съществуват от времето на Сталин, когато колебливите са били застрелвани на място.

Днес войници, принадлежащи на психопатичния чеченски лидер Рамзан Кадиров, са се заели с тази задача – с ентусиазъм.

Руските военни съдилища тихомълком са обработили над 11 хиляди случая на дезертьорство или "неподчинение на заповед на висшестоящ“ от началото на мобилизацията.

За военна сила, някога известна с желязната си хватка и централизиран контрол, това число сигнализира за институционален колапс.

Междувременно Кремъл продължава да насочва попълнения към фронта

Това е армия, поддържана не от другарство и морал, а от страх

Западни анализатори предупреждават, че вътрешното изтощение на Русия може да се окаже толкова смъртоносно за дългосрочната ѝ стабилност, колкото украинската артилерия. Армия, която се страхува от себе си, не може да се модернизира.

Репресиите на фронта сега отразяват репресиите у дома. Наборниците са бити за несъгласие, офицерите са арестувани, защото казват истината, журналистите са заглушавани, защото я отразяват.

Военният историк Филипс О'Брайън отбелязва: "Руснаците печелят позиции само като унищожават армията, която трябва да ги държи.“

Дори и да завземат повече територия, цената е институция, изпразнена от собствената си бруталност – способна на завладяване, но не и на контрол. Гниенето се простира и зад фронтовите линии. На около 40 мили от фронта, руският град Белгород някога се е чувствал изолиран от войната.

Сега доклади от военната полиция описват десетки случаи на войници, нападнали съграждани – на побоища, намушквания и докладвана експлозия на граната в столова на казарма, след като юмручен бой е излязъл извън контрол.

Всеки скандал, разбира се, бързо се потулява от московската цензура

И въпреки това мъжете продължават да идват. Москва може да се обърне към огромно население – милиони от които, ако не се присъединят за сравнително щедрите заплати, могат да бъдат принудени да носят униформи. В края на краищата, никой руснак няма да се оплаква от Путин.

И това включва не само негодни и психопатични, но и откровено разбити мъже, които във всяка правилно функционираща армия не биха били счетени за годни за бой.

Русия, отчаяна за трупове, сега изпраща в бой куцащите и еднооките – всеки, който може да натисне спусъка, дори веднъж.

Мъжете продължават напред не от лоялност, а защото оръжието зад гърба им се усеща по-непосредствено от оръжието пред тях.

Руската армия е все по-малко сила, обединена от споделена идентичност, отколкото мозайка: на обещани за освобождаване затворници, селяни, хванати от улицата, травмирани ветерани, върнати в пещта, етнически малцинства от Дагестан, Бурятия и Тува, които страдат от расизъм от славянски офицери. А сега и физически увредени.

Тези мъже не споделят нито обучение, нито цел

Междувременно генералите на Путин се придържат към стратегията на вечната руска идея: жертвоприношението като доктрина.

Войниците не са активи, които трябва да бъдат запазени, а гориво, което трябва да бъде изгорено. Това убеждение се процежда надолу по веригата на командване, докато ефрейтор с пистолет не се почувства в правото да екзекутира човек, който се колебае.

*Статията е на специалния кореспондент Дейвид Патрикаракос и е публикувана в Daily Mail