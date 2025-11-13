Омбудсманът: Не взимам бонуси, заплатата ми е достатъчна

Омбудсманът Велислава Делчева разясни принципите за разпределение на бонусите в своята институция. По думите ѝ самата тя не взима бонуси. Пред БНТ Делчева коментира и казуси, свързани с граждански права, хосписи, психиатрични болници и проблемите с топлофикационните сметки.

"Заплатата е достатъчно, смятам, за да мога да се справям. Бонуси получават служителите в институцията, те не са повече от размера на една работна заплатата. Аз ги разпределям, като разбира се има съвсем обективни критерии, които са свързани с жалбите на гражданите, по които те работят, ефективността, която има в резултат на тази работа, становища, доклади, участие в работни групи. И не на последно място, за мен е много важно, когато разпределям тези бонуси, да взимам предвид благодарността, която нерядко получаваме от гражданите", обясни Делчева.

По думите ѝ институцията на омбудсмана е с една от най-ниските заплати в администрацията. Делчева направи уточнение, че служителите на омбудсмана не са държавни служители, а са ангажирани по Кодекса на труда. Средната заплата е между 2000 и 3000 лева и трудно се задържат специалисти.

Психиатрични болници и хосписи

По отношение на психиатричните болници омбудсманът посочи, че съществува законодателен и практичен вакуум, който води до незадоволително обслужване на пациентите.

“Две години след пожара в Ловеч направихме нарочна проверка, за да видим дали нещо се е променило от тогава, дали препоръките, които тогавашният омбудсман е направил, са били взети под внимание. За съжаление, не мога да кажа, че има подобрения в тази посока“, каза тя.

Делчева призова държавата да предприеме мерки за грижа на хората в хосписите и добави, че близките на пациентите трябва да получават информация за лицензирането на съответните заведения.

Свързани статии Главчев отговори на Мирчев: Не съм взел 113 000 лева бонуси

Топлофикация

Делчева говори и за друг сериозен проблем - топлофикационните дружества и липсата на актуална формула за разпределение на сметките на абонатите.

“Затруднението е, че всъщност няма формула. На 12 септември Върховният административен съд каза, че топлинните счетоводители не могат да използват тази формула, когато определят сметките. И в момента съществува този правен вакуум, при който топлините счетоводителите просто нямат формула, по която да направят нашите сметки“, обясни Делчева.

Омбудсманът уточни, че този проблем не засяга абонатите с прогнозни сметки, които получават изравнителни фактури в края на месеца.

"Този проблем съществува само по отношение на тези абонати, които са избрали да плащат на реално месечно потребление, т.е. тези, които всеки месец получават фактура въз основа на реалното си потребление. Тези, които имат прогнозни сметки, при тях този проблем не съществува“, добави омбудсманът.

По думите ѝ топлинните счетоводители са притеснени, защото не могат да изпълнят задълженията си. “Те не могат да си свършат работата, за която са наети, и същото доста се притесняват от това как ще определят сметките, които идват в края на ноември... Някой трябва да плати тази сметка, това не може да остане просто така", обясни Делчева.