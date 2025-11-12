Писмо до Карлос Насар: Ние не те заслужаваме!

Това е писмото ми до Карлос Насар. Написано с много болка, яд, гняв и сълзи. Това не е писмо от фен към спортист. Това е писмо от един обикновен българин към световен феномен, чието сърце бие за България. Но нали знаете онзи виц за българите в Ада – те нямат нужда от дявол, който да ги дърпа в казана, защото се дърпат сами.

Роден от българска майка, Насар е наполовина българин. По кръв. Всъщност той е по-българин от повечето от нас, защото иска да вдига за България. Не може да бъде купен с пари, злато и нефтени кладенци. Карлос Насар обича България и иска да остане българин, но е твърде вероятно да бъде прокуден. От едни дребни, неуспели и мижави душици.

Карлос, отиди в Бахрейн! Отиди в ОАЕ или Саудитска Арабия! Отиди където те искат и ценят, където ще са готови да те позлатят и да ти вдигнат 5-метрова статуя от чисто злато! Ние не те заслужаваме, златно българско момче!

Ти, Карлос, не просто печелиш световни титли със световни рекорди! Ти си спортно и чисто човешко чудо! Ти си най-великият български щангист в историята! Вече си поне на едно ниво с Наим Сюлейманоглу,но скоро ще бъдеш нещо повече и от него, защото буквално се гавриш със съперниците си. Убеден съм, че умишлено стартираш мудно, за да пробваш докъде можеш да стигнеш, да провериш границите на възможностите си. Чудя се кой всъщност е татко ти – не е някакъв ливанец, според мен е Зевс. Или друг върховен Бог, без значение от религията.

Детелин Русев, специално за Gol.bg