Бившият главен прокурор Иван Гешев, който беше предсрочно освободен от поста си за уронване престижа на съдебната власт, е успял да се впише като адвокат в Адвокатската колегия в Перник. Това разкри адвокат Методи Лалов.

В регистъра Гешев е посочил адреси на кантора както в Перник, така и в София.

Като прокурор, Гешев не веднъж е демонстрирал неприязън към адвокатското съсловие, но още веднага след уволнението си опита да се впише в адвокатурата. През 2023 г. той пусна молба до Адвокатската колегия в Кюстендил.

B cвoe cтaнoвищe дo Aдвoĸaтcĸa ĸoлeгия - Kюcтeндил и Bисшия адвокатски съвет тогава Обединение на свободните адвокати (ОСА) нaпoмниха, чe бившият глaвeн пpoĸypop e ocвoбoдeн oт пocтa зa ypoнвaнe пpecтижa нa cъдeбнaтa влacт. Πoд cepиoзeн въпpoc e и пpoфecиoнaлнaтa мy пoдгoтoвĸa, a дpyг въпpoc e, чe в cвoи пyблични изĸaзвaния Гeшeв идeнтифициpaшe aдвoĸaтитe c тexнитe ĸлиeнти и пpaвeшe внyшeния, чe "тe" ca ocнoвнa пpичинa зa пpoĸypopcĸитe тpyднocти в бopбaтa c пpecтъпнocттa и ĸopyпциятa, coчеха oт OCA. И настояваха, че е крайно време адвокатската професия "дa не бъдe пpиcтaн зa cĸaндaлнo пoтънaли в cъдeбнaтa влacт гeмии".

Според Закона за адвокатурата едно от условията някой да стане адвокат е да "притежава необходимите нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия". Законът регламентира още, че не може да бъде адвокат някой, който е освободен от длъжност съдия, прокурор или следовател при условията на чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията (точно на това основание беше освободен Гешев), ако не са изтекли две години от датата на освобождаване от длъжност, пише "Сега".

За Гешев тези 2 години изтекоха в средата на юни. Според адвокатския регистър той е вписан на 23 септември.

През 2020 г., докато Гешев оглавяваше държавното обвинение, се разбра, че е приет за докторант в Правно-историческия факултет на Югозападния университет. Научният ръководител на Гешев - деканът на факултета доц. Николай Марин, потвърди тогава, че Гешев е негов докторант. Гешев е завършил право в Школата на МВР в Симеоново. По време на кампанията му за главен прокурор едно от десетките писма в негова подкрепа беше от ректора на ЮЗУ. Няма публична информация дали Гешев вече е защитил докторантурата си. В адвокатския регистър е отбелязано само, че има висше образование.

Главният прокурор е докторант в катедра "Международно право и международни отношения". Нито той, нито научният му ръководител разкриват подробности на каква тема е докторантурата, кога и как е бил приет, какви документи, удостоверяващи интересите и постиженията в научната област е представил и т.н.