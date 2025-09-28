IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лоши са условията за туризъм в планините

Прогнозата за днес е да има дъжд навсякъде

28.09.2025 | 07:45 ч. Обновена: 28.09.2025 | 09:56 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Условията за туризъм в планините са лоши, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст (БЧК). 

Температурите варират между пет и осем градуса, облачно е и духа слаб вятър в най-високите части на планините. Прогнозата за днес е да има дъжд навсякъде, към момента все още не вали, посочиха от ПСС. 

През изминалото денонощие е постъпил един сигнал за инцидент. Имахме инцидент с турист при Седемте рилски езера, който беше с влошено здравословно състояние. Туристът бе откаран с хеликоптер до болница в София, съобщиха още от ПСС. 

         

