Лоши са условията за туризъм в планините

Условията за туризъм в планините са лоши, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст (БЧК).

Температурите варират между пет и осем градуса, облачно е и духа слаб вятър в най-високите части на планините. Прогнозата за днес е да има дъжд навсякъде, към момента все още не вали, посочиха от ПСС.

През изминалото денонощие е постъпил един сигнал за инцидент. Имахме инцидент с турист при Седемте рилски езера, който беше с влошено здравословно състояние. Туристът бе откаран с хеликоптер до болница в София, съобщиха още от ПСС.