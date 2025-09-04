"Продължаваме промяната" кани Борисов на протеста тази вечер във Варна

Думите: “И на мен ми се ходи на протест. Много е приятно да ходиш на протести, да пиеш бира и викаш "защо не работят тия там", казани от лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов тази сутрин, бяха сериозно приети от “Продължаваме промяната” и партията го покани на протест.

"В отговор на заявката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че и той иска да ходи на протести, "Продължаваме Промяната" го каним тази вечер на протеста във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев", написа партията в страницата си във Фейсбук.

"Нека г-н Борисов се разходи свободно сред варненци, за да чуе със собствените си уши какво мислят за ареста на техния кмет и за “Новото начало“ на ГЕРБ във Варна", се казва още в съобщението.