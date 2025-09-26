"Продължаваме Промяната" избира нови ръководни органи този уикенд

От пресцентъра на “Продължаваме промяната” съобщават, че партията ще избира нови ръководни органи на заседание на Общото събрание на партията този уикенд.

В рамките на двудневния форум делегатите ще изберат председател/съпредседатели на партията, изпълнителен съвет, национален съвет, етична комисия и контролен съвет. Освен избора на ръководство, на Общото събрание ще бъдат гласувани важни промени в устава на партията, както и нова политическа платформа на "Продължаваме Промяната".

Приветствия към делегатите ще отправят Свеня Хан - председател на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ), Валери Айе - председател на либералната група "Обнови Европа" в Европейския парламент, Ген. Атанас Атанасов - председател на ДСБ, Божидар Божанов - съпредседател на “Да, България“.

Общото събрание представлява важен етап в развитието на "Продължаваме Промяната", като ще определи бъдещото направление на партията и нейното ръководство в условията на бързо променящата се политическа среда, се казва още в съобщението на партията.