Благомир Коцев е в обновения Изпълнителен съвет на ПП

Председател е Асен Василев

28.09.2025 | 17:00 ч. Обновена: 28.09.2025 | 17:14 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Избран е Изпълнителният съвет на "Продължаваме промяната", предаде репортер на БГНЕС. 

Председател е Асен Василев, а членовете са 12. 

Ето и кои са членовете на Изпълнителния съвет на ПП:

  • Николай Денков
  • Методи Байкушев
  • Благомир Коцев
  • Васил Пандов
  • Михал Камбарев
  • Стою Стоев
  • Ивайло Шотев
  • Богдан Богданов
  • Венко Сабрутев
  • Вяра Тодева
  • Тони Стойчева
  • Татяна Султанова 

Лена Бориславова, Никола Минчев, Петър Куленски и Христо Петров (Ицо Хазарта) не са заявили желание да участват, досега те бяха част от Изпълнителния съвет на партията

В момента се провежда гласуването за Национален съвет на партията.

ПП изпълнителен съвет
