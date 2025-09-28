Благомир Коцев е в обновения Изпълнителен съвет на ПП

Избран е Изпълнителният съвет на "Продължаваме промяната", предаде репортер на БГНЕС.
Председател е Асен Василев, а членовете са 12.
Ето и кои са членовете на Изпълнителния съвет на ПП:
- Николай Денков
- Методи Байкушев
- Благомир Коцев
- Васил Пандов
- Михал Камбарев
- Стою Стоев
- Ивайло Шотев
- Богдан Богданов
- Венко Сабрутев
- Вяра Тодева
- Тони Стойчева
- Татяна Султанова
Лена Бориславова, Никола Минчев, Петър Куленски и Христо Петров (Ицо Хазарта) не са заявили желание да участват, досега те бяха част от Изпълнителния съвет на партията
В момента се провежда гласуването за Национален съвет на партията.