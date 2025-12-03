"Много пиян" енот върша из магазин за алкохол и заспа в... тоалетната

"Много пиян" енот се е разбеснял в магазин за алкохол във Вирджиния, след което е припаднал по лице в банята, съобщиха местни власти.

Маскираният бандит е бил намерен да дреме в алкохолна мъгла до тоалетната в събота сутринта, след като е потрошил магазина ABC в Ашланд, оставяйки след себе си следа от счупени бутилки с алкохол, разрошени рафтове и преобърнати кутии, според Службата за защита на животните и приюта на окръг Хановер.

"Те са забавни малки същества", каза пред Асошиейтед прес Саманта Мартин, служителят по контрол на животните, който е намерил енота. "Той е пропаднал през една от плочките на тавана и се е възползвал пълномащабно, изпивайки всичко."

Снимки от приюта показват, че пияното животно се е насладило на дегустация на скоч и уиски, включително Джеймсън.

Длъжностни лица заявиха, че са транспортирали пострадалият енот а обратно в приюта, за да "изтрезнее преди разпит", и по-късно са го пуснали обратно в дивата природа.

"След няколко часа сън и никакви признаци на нараняване (освен може би махмурлук и лоши житейски избори), енотът беше безопасно пуснат обратно в дивата природа, надявайки се, че е научил, че взломът не е решението", написаха служителите в нахалната си публикация във Facebook. "Голяма благодарност на офицер Мартин за това, че се справи с тази хаотична сцена с професионализъм и добро чувство за хумор. Просто още един ден от живота на Hanover Animal Protection."