Икономист: Не е проблем държавата да влезе с 1/12 от Бюджет’25 в 2026 г.

1,5 млрд. евро - това е сумата, която е необходима, за да се удовлетворят исканията на бизнеса и синдикатите за новия Бюджет 2026.

Икономистът Михаил Кръстев смята, че преработването на бюджета, внесен по този начин, е предизвикателство и обясни:

“Правителството има намерение въпросните приходни мерки, които не са толкова сериозни в рамките на бюджетната процедура, да се откажат от тях. Това може да е за сметка на увеличение на данъчната и административната тежест или вдигане на дълга. Няма откъде другаде да намерим приходите в държавата, освен да намалим разходната част", коментира икономистът в ефира на "България сутрин".

Разходната част в проектобюджета, по думите на Кръстев, е доста раздута. Според него трябва да бъде замразено раздаването "на калпак" на средства в публичния сектор.

"Тези, които генерират стойност, да бъдат увеличени техните средства", предлага Кръстев.

Христина Христова, бивш социален министър, посочи и един основен пропуск - неглижирането на диалога за бюджета със социалните партньори.

Увеличение на приходната част

Според Христова средства биха могли да дойдат от изсветляването на сивата икономика, намаляване на дефицита, прекратяването на автоматичното увеличаване на заплати в публичния сектор.

"Трябва да се определят по по-разумен начин - да се дадат срокове, в които текстовете за автоматичните механизми да се прецизират. Трябва да има увеличение за хората, които обслужват гражданите и бизнеса, някои администрации изнемогват с огромно натоварване и ниски заплати. Дисбалансите трябва да се премахнат", категорична е Христова.

Пенсии

Пред Bulgaria ON AIR бившият социален министър коментира и парите за пенсионерите. Христова е категорична, че най-бедните пенсионери трябва да бъдат подпомогнати.

"Има хора, които не са успели да придобият критериите за пенсиониране - живяха в дълъг период на безработица, висока сива икономика. Тези хора също имат нужда от помощ, както и други с нисък социален статус. Тези социални придобивки ще бъдат гарантирани. Правилно е да се преразгледа състоянието на ТЕЛК системата, плащанията на хора с увреждания, личните асистенти. Но хора, които нямат нужда от тази подкрепа, да не я получават от данъците на всички ни", обясни Христова.

Тя е на мнение, че без реформи нещата няма да се получат.

"От една страна в коалиционно правителство е ясно, че трудно се постигат консенсуси. Сложен е периодът и всяка реформа - и в пенсионната система, и автоматизма на заплатите, засяга интереси на определени групи. Трябва да се работи в посока увеличаване на справедливостта и в ключови системи като пенсионната, здравеопазването", обясни още Христова.

Икономистът Михаил Кръстев е на мнение, че не е проблем държавата да влезе с 1/12 от бюджета за 2025 г. в 2026 г.

"Трябва да коригираме прогнозата да бъде по-точна, да стъпва на реалната икономика. Няма нищо страшно да влезем в 2026 г. през първите месеци с бюджета от 2025 г., той е достатъчно щедър. Единствено наливането на средства не решава проблемите, те трябва да се решат през визия и реформи", каза икономистът.

