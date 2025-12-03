IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 77

"Възраждане" поиска президента да свика КСНС за бюджета и еврозоната

Трябва да бъде внесен вот на недоверие на правителството, заяви Костадинов

03.12.2025 | 13:25 ч. 44
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

До края на деня ще поискаме от президента да свика консултативен съвет по национална сигурност във връзка със ситуацията около бюджета и незаконното влизане на България в еврозоната, каза председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти в парламента. Той заяви, че се намираме в безпрецедентна ситуация. Това е първият бюджет, който се оттегля, посочи Костадинов, като подчерта, че това е първият бюджет на страната в евро.

"Европейската централна банка се изказа и имаше тълкувания от Европейската комисия, че има опасения за стария бюджет. Не виждаме с какво новият проектобюджет ще бъде по-различен от стария", каза Костадинов. Той посочи, че трудно бюджетът може да се приеме в рамките на годината. И допълни, че влизането в еврозоната трябва да бъде отложено.

Финансовата ни система е в пълна безтегловност, коментира още лидерът на "Възраждане". Той каза, че протестът е за всички и се заяви като съорганизатор.

Свързани статии

Депутатът заяви, че правителството не трябва да продължава да ръководи страната. Смятаме го за незаконно и нелегитимно и трябва да има избори, вот на недоверие трябва да бъде внесен, добави той.

На въпрос ще подкрепят ли вота на недоверие на "Продължаваме промяната" Костадинов каза, че ако вотът е за цялостна политика и не мине, следващите шест месеца не може да бъде внесен друг, а има десетки доводи, по които да се поиска вот на недоверие. Нека не бетонират правителството за следващите шест месеца, добави Костадинов.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Възраждане президента КСНС бюджета еврозоната
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem