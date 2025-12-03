"Възраждане" поиска президента да свика КСНС за бюджета и еврозоната

До края на деня ще поискаме от президента да свика консултативен съвет по национална сигурност във връзка със ситуацията около бюджета и незаконното влизане на България в еврозоната, каза председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти в парламента. Той заяви, че се намираме в безпрецедентна ситуация. Това е първият бюджет, който се оттегля, посочи Костадинов, като подчерта, че това е първият бюджет на страната в евро.

"Европейската централна банка се изказа и имаше тълкувания от Европейската комисия, че има опасения за стария бюджет. Не виждаме с какво новият проектобюджет ще бъде по-различен от стария", каза Костадинов. Той посочи, че трудно бюджетът може да се приеме в рамките на годината. И допълни, че влизането в еврозоната трябва да бъде отложено.

Финансовата ни система е в пълна безтегловност, коментира още лидерът на "Възраждане". Той каза, че протестът е за всички и се заяви като съорганизатор.

Депутатът заяви, че правителството не трябва да продължава да ръководи страната. Смятаме го за незаконно и нелегитимно и трябва да има избори, вот на недоверие трябва да бъде внесен, добави той.

На въпрос ще подкрепят ли вота на недоверие на "Продължаваме промяната" Костадинов каза, че ако вотът е за цялостна политика и не мине, следващите шест месеца не може да бъде внесен друг, а има десетки доводи, по които да се поиска вот на недоверие. Нека не бетонират правителството за следващите шест месеца, добави Костадинов.