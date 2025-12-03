IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 77

Депутатите удължиха работното си време заради оттегляне на проектобюджетите

Вносители на предложението са депутати от управляващата коалиция

03.12.2025 | 13:40 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Народните представители удължиха работното си време днес до гласуване на проект на решение за даване на съгласие за оттегляне на законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса, Държавното обществено осигуряване и държавния бюджет за 2026 г. 

Вносители на предложението са депутати от управляващата коалиция - ГЕРБ-СДС, "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ".

Припомняме, че вчера на неприсъствено заседание Министерски съвет взе решение да предложи на Народното събрание да приеме решение за оттегляне законопроекта за държавния бюджет за 2026 г., както и тези на НЗОК и на ДОО. 

Свързани статии

До оттегляне на проектобюджета за следващата година се стигна след масови протести в началото на седмицата и искания за оставка.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

НС депутати удължено работно време оттеглен бюджет пленарно заседание
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem