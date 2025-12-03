Депутатите удължиха работното си време заради оттегляне на проектобюджетите

Народните представители удължиха работното си време днес до гласуване на проект на решение за даване на съгласие за оттегляне на законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса, Държавното обществено осигуряване и държавния бюджет за 2026 г.

Вносители на предложението са депутати от управляващата коалиция - ГЕРБ-СДС, "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ".

Припомняме, че вчера на неприсъствено заседание Министерски съвет взе решение да предложи на Народното събрание да приеме решение за оттегляне законопроекта за държавния бюджет за 2026 г., както и тези на НЗОК и на ДОО.

До оттегляне на проектобюджета за следващата година се стигна след масови протести в началото на седмицата и искания за оставка.