Кирил Петков ще бъде в Националния съвет на ПП

Това заяви Асен Василев

28.09.2025 | 18:00 ч. 16
Снимка: БГНЕС

Асен Василев даде първото си изявление пред медиите, след като бе избран за лидер на "Продължаваме промяната" (ПП), като потвърди, че е бил единствен кандидат за поста на председател на партията, предаде репортер на БГНЕС. 

Асен Василев, който е избран и за председател на Изпълнителния съвет на ПП, представители и членовете. "За мен е изключителна чест да работя с тези хора, защото те дават душа и сърце за България", каза лидерът. 

Приоритетите, които си поставя Изпълнителният съвет, са свързани с това да си гарантира конкурентен бизнес, доходите на младите семейства, достойна пенсия за пенсионерите. Василев отбеляза, че всичко това няма как да се случи без образование и здравеопазване, защото това са системите, които осигуряват равен шанс в живота. 

Лидерът посочи и мястото на Благо Коцев, когато той излезе от ареста. "Тук трябваше да седи Благо Коцев. Искаме прасета на райета", гласи табелата с надпис, където трябваше да застане кметът на Варна Благомир Коцев. 

Василев призова за справедливост и свобода. 

"Кирил Петков ще бъде в Националния съвет. Лена Бориславова също е кандидат", добави той в отговор на журналистически въпрос. 

