Използването на язовир "Ал. Стамболийски" за питейни нужди ще реши проблемите на няколко общини

Иван Иванов също заяви, че воден режим във Велико Търново няма да има

29.09.2025 | 14:20 ч. 6
БГНЕС

"Използването на водите на язовир "Александър Стамболийски" за питейни нужди ще реши проблемите на няколко общини, които в момента имат нарушено водоподаване”, каза регионалният министър Иван Иванов от Велико Търново. Той потвърди думите на вицепремиера Атанас Зафиров, че опасност от воден режим за областта няма.

"Всяка спекулация по тази тема е търсене единствено и само на политически дивиденти", добави министър Иванов.

"В етап на проектиране е водопровод между язовира и село Емен, за да може той да попадне във водопреносната система за питейно-битови нужди”, каза по време на срещата кметът на Велико Търново Даниел Панов. Работата по проекта е съвместна между няколко институции - община Велико Търново, ВиК "Йовковци", Българския енергиен холдинг и различни министерства. 

Регионалният министър припомни, че предстои да започне процесът за промяната на предназначението на язовира, което към момента е за напояване и за енергийни нужди.

"Точният размер на инвестицията ще бъде ясен, след като бъде готов проектът, който общината е възложила, а средствата са осигурени от държавния бюджет", каза още Иванов и добави, че по информация на ВиК "Йовковци" водата е годна за питейни нужди, но въпреки това ще бъде предвидено и изграждане на пречиствателна станция, за да има всички гаранции, че водата ще е годна за консумация от потребителите. 

Иванов уточни, че е от компетенциите на Министерството на околната среда и водите да се учреди санитарно-охранителна зона около язовира. По думите на Иванов до две години процесът може да е приключил и връзката между язовир "Александър Стамболийски" и Велико Търново ще бъде осъществена.

 

