Кола, зарязана на релсите, спря движението на влаковете край Дулово

За инцидент край Дулово са били уведомени влаковите диспечери малко преди шест тази сутрин.

Лек автомобил е бил зарязан на релсите след моста на околовръстния път, на място без жп прелез, съобщи БНР.

Колата е със сериозни повреди, като е блокирала едната релса.

Няма пострадали хора в нея.

В неизвестност е и водачът на автомобила.

Полицията е пристигнала на място и е уведомено ръководството на железниците.

Движението на влаковете "София – Силистра" и "Силистра – Самуил" е спряно, докато автомобилът бъде премахнат. Така композициите не могат да влязат или излязат от гара Дулово.

Причините за инцидента и откъде автомобилът е навлязъл върху линията се изясняват.