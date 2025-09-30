IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кола, зарязана на релсите, спря движението на влаковете край Дулово

Няма пострадали хора

30.09.2025 | 08:35 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

За инцидент край Дулово са били уведомени влаковите диспечери малко преди шест тази сутрин.

Лек автомобил е бил зарязан на релсите след моста на околовръстния път, на място без жп прелез, съобщи БНР. 

Колата е със сериозни повреди, като е блокирала едната релса.

Няма пострадали хора в нея. 

В неизвестност е и водачът на автомобила. 

Полицията е пристигнала на място и е уведомено ръководството на железниците. 

Движението на влаковете "София – Силистра" и "Силистра – Самуил" е спряно, докато автомобилът бъде премахнат. Така композициите не могат да влязат или излязат от гара Дулово.

Причините за инцидента и откъде автомобилът е навлязъл върху линията се изясняват.

