Столичани протестират срещу промените, свързани със зоните

Протестиращи срещу промените, свързани със зоните за паркиране в столицата, блокираха движението по ул. "Московска" пред Столичната община. Те настояват да бъдат оттеглени измененията в Наредбата за организацията на движението на територията на Столичната община. С новите промени, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 г., ще се разширят зоните за паркиране в София и също така ще се увеличават цените и абонаментите за тях.

Исканията на хората са да не се увеличават цените за зоните, и по думите им, "улиците да не се превръщат в паркинги".

Протестът се организира във Facebook от Мариян Ташев.

В района има полицейско присъствие.

В събота протестиращи затвориха за близо два часа движението при столичния мост "Чавдар" откъм бул. "Владимир Вазов" отново с искане да се оттеглят промените, свързани със зоните за паркиране, пише БТА.